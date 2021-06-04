PROFIT Finance Day 2021 04.06.2021 Фоторепортаж с гибридной конференции PROFIT Finance Day 2021, посвященной цифровизации финсектора в Казахстане. Свежие новости Когда финансы поют... джаз PROFIT Finance Day — уже скоро! PROFIT Finance Day — все о финансах и инновациях в Казахстане PROFIT Finance Day – банки попали в идеальный шторм. В чем выход? PROFIT Finance Day — технологии изменят банки PROFIT Finance Day 2019: как съесть слона PROFIT Finance Day — все о финансах и инновациях в Казахстане PROFIT Finance Day – банки попали в идеальный шторм. В чем выход? PROFIT Finance Day — технологии изменят банки PROFIT Finance Day 2019: как съесть слона PROFIT Finance Day 2017 — трансформируйся или умри! PROFIT Finance Day: удержать приход телекома в финансы невозможно Больше новостей Статьи RPA-технологии на пути в Казахстан Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Антон Арнаутов: в выигрыше оказываются банки с наиболее продвинутыми дистанционными сервисами Смени канал. Технотренды в контакт-центрах RPA-технологии на пути в Казахстан Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Антон Арнаутов: в выигрыше оказываются банки с наиболее продвинутыми дистанционными сервисами Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Больше статей