Участник «Культа мертвой коровы» займется вопросами безопасности Twitter

Известный хакер Mudge вошел в состав руководства соцсети.

Компания Twitter объявила о назначении нового главы своей службы безопасности. Им оказался Пейтер Затко, в хакерских кругах — Мадж (Mudge). Хакер был известен как один из ключевых членов группировки «Культ мертвой коровы» (Cult of the Dead Cow), образованной еще в 1984 году. Пейтер Затко должен официально вступить в должность после 45-60-дневной проверки. Он будет подчиняться непосредственно руководителю соцсети Джеку Дорси.

Сам хакер уже рассказал, чем собирается заняться в первую очередь: он изучит информационную безопасность компании, а также целостность сайта и платформы на предмет возможных манипуляций и социальной инженерии.

«Похоже, кошка вылезла из мешка. Я очень рад присоединиться к руководству Twitter», — написал Затко в своем твиттере.

Ранее Пейтер Затко отвечал за безопасность сервиса электронных платежей Stripe, работал специальными проектами в Google и курировал программы в Агентстве по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) при Пентагоне.

Напомним — в июле сервис микроблогов Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. В аккаунтах знаменитостей хакеры разместили однотипные сообщения с предложением заработать биткоины.