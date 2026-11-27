На ежегодной конференции по кибербезопасности, прошедшей в Алматы, обсудили текущий ландшафт уuроз, контроль ИИ-агентов и расчет киберрисков.

20 ноября в Алматы прошла ежегодная конференция PROFIT Security Day 2026. Главной темой дискуссий в этом году стал разрыв между скоростью внедрения генеративных моделей и зрелостью систем защиты: бизнес массово запускает автономных агентов, пока регуляторы, вендоры и руководители ИБ определяют границы ответственности и ищут способы вовремя нажать «рубильник» при сбое…

Бессменный модератор конференции Иларион Овчаров начал программу с короткого опроса зала. Как показала реакция участников, глобальные сбои уходящего года затронули практически каждую компанию, при этом выстроенной стратегии непрерывности бизнеса в таких условиях пока нет почти ни у кого.

Государственный контур: Цифровой кодекс, проверки и реестр операторов

Деловую программу открыл Искандер Тажибеков, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Он представил архитектуру национальной экосистемы, в которой безопасность распределена между профильными ведомствами: МИИЦР отвечает за госполитику и контроль в сферах ИБ, персональных данных и ЭЦП; АРРФР курирует финансовый рынок; КНБ обеспечивает техническую защиту госорганов, испытания госсистем и противодействие киберпреступлениям в отношении критически важных объектов; МВД занимается борьбой с кибермошенничеством.

Искандер Тажибеков

Правовую базу формируют пять ключевых актов - законы «О кибербезопасности», «О национальной безопасности», «О персональных данных и их защите», «О связи», а также вступивший в силу 12 июля Цифровой кодекс РК. Кодекс закрепил цифровые права граждан, включая право требовать удаления и анонимизации данных. А поправки в Трудовой кодекс впервые обязали работодателей и сотрудников соблюдать требования киберкультуры, введя ежегодное обучение для госорганов, акиматов и КВЦО. Кроме того, с этого года в РК операторы персональных данных обязаны регистрироваться в едином реестре с классификацией на крупные, средние и малые.

Отдельный блок выступления касался подготовки кадров. Сегодня специалистов по ИБ готовят в 12 вузах страны, среди которых - Astana IT University, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, МУИТ и АУЭС. Динамика выделения образовательных грантов за последние годы менялась следующим образом: с 674 грантов в 2020-2021 учебном году их число выросло до 2 632 (2021-2022), 3 009 (2022-2023) и достигло пика в 3 723 в 2023-2024 году, после чего составило 3 364 в 2025-2026 и 2 475 в 2026-2027 учебном году.

Спрос на практические навыки остается высоким: за 2021-2025 годы по программе TechOrda (Astana Hub) обучение на 16 курсах у 9 компаний прошло 305 студентов, а на шестимесячный онлайн-поток Cyber Academy от АО «ГТС» (направления Red Team и Blue Team) при квоте в 100 грантовых мест поступило 1 500 заявок (конкурс составил 15 человек на место). В рамках национального кибермесяца прошло 14 региональных форумов, 12 практических воркшопов, 4 крупные конференции (включая Cyber Steppe 2026, Fortinet Security Day и KazHackStan), уроки Cyber Class для школьников 1-11 классов.

Ядром технической защиты в Казахстане является Национальный координационный центр кибербезопасности в связке с GOV-SOC и службой KZ-CERT, куда граждане и компании могут обратиться по короткому номеру 1400. На сегодняшний день в стране работает 39 центров обеспечения кибербезопасности (SOC), защищающих местные исполнительные органы, квазигоссектор и КВЦО, отдельный SOC АРРФР для финсектора. Еще два отраслевых центра, «WaterTech» и «EnergyTech», находятся на этапе формирования.

PROFIT Security Day 2026

В части госконтроля статистика показывает рост числа выявляемых нарушений. В сфере кибербезопасности за 2024 год проведено 50 проверок (к ответственности привлечено 17 субъектов), в 2025 г. - 77 проверок (54 привлечено), а за январь-октябрь 2026 года - 54 проверки, по итогам которых наказано 45 организаций. В сфере защиты персональных данных в 2024 году прошло 153 проверки (110 привлечено), в 2025 г. - 181 проверка (167 привлечено), а за 10 месяцев 2026 года - 75 проверок (65 привлечено).

Среди примеров инцидентов и штрафов, озвученных регулятором:

— Университет им. Д. А. Кунаева (2026 г.): обнаружение базы персональных данных в открытых источниках - штраф 2 000 МРП.

— МФО «Афинанс» / Qanat.kz (январь 2026 г.): утечка свыше 500 тыс. записей из базы данных - штраф 750 МРП.

— ИС «E-Sport» (ноябрь 2025 г.): компрометация персональных данных 286 976 человек -— штрафы по 750 МРП наложены на МТС РК и ТОО «Semey-Soft».

— «Кунделик» (декабрь 2025 г.): утечка персональных данных физлиц - штраф 750 МРП.

— Caravan.kz (август 2026 г.) и PHP-сайты (октябрь 2026 г.): в первом случае зафиксирован несанкционированный доступ к сайту с передачей материалов в компетентные органы, во втором - временная приостановка ряда PHP-ресурсов Казнета из-за выявленных уязвимостей.

«Этот год серьезно воздействовал на нашу ИТ-сферу, было много различных киберинцидентов, которые повлияли на деятельность большинства компаний. Искусственный интеллект стал буквально воздействовать на всю сферу защиты, что приводит к крупным инцидентам, — отметил Искандер Тажибеков. — Я думаю, это уже процесс перманентный, к нему надо готовиться, понимая, что угрозы будут идти непрерывно, а значит - и защита должна быть такой же непрерывной и постоянной».

В международных рейтингах Казахстан занимает 3 место среди стран СНГ и 1 место в группе Tier 2 - Advancing Глобального индекса кибербезопасности МСЭ ООН (наряду с РФ, КНР, Австрией и Израилем), а также 36 место из 158 стран (и 1 в Центральной Азии) в National Cyber Security Index. Цель на 2027 год - войти в группу Tier 1 и в мировой топ-30. Экспертной опорой для этого стал заработавший в 2026 году на базе ЦПЦП (ПП РК № 311) Национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности. За год институт подготовил 36 поправок в 5 НПА и более 15 экспертных заключений, утвердил 5 национальных стандартов (СТ РК) по ИИ и ИБ, сформировал план стандартизации на 129 позиций (2027-2029 гг.), принял 23 рукописи в научный журнал JSDT, провел экспертизу 5 госсервисов, разработал 52 карточки в 4 профстандартах и проверил 57 образовательных программ в 22 вузах.

Панельная дискуссия: кто отвечает за автономных агентов

PROFIT Security Day 2026

В панельной дискуссии, которая прошла в рамках конференции, приняли участие Артем Романов (Head of Antitrust and AI Compliance, Freedom Holding), Константин Аушев (партнер и руководитель технологической практики на Кавказе и в Центральной Азии, KPMG), Рустам Давлетов (директор по цифровизации, Caspian Beverage Holding), Жанаргуль Абдрахманова (независимый директор совета директоров ГТС) и Александр Коган (старший менеджер по работе с клиентами в регионе, Cloudflare).

Оттолкнувшись от данных KPMG о том, что 53% компаний уже использует искусственный интеллект в промышленной эксплуатации, но лишь 34% имеет формальную стратегию и 25% выстроили управление ИИ, участники разобрали трансформацию угроз, регулирование и распределение ответственности.

Александр Коган отметил, что около 65% интернет-трафика сегодня приходится на ботов и агентов, а время реализации уязвимостей нулевого дня сократилось с часов до секунд. При этом компании в СНГ активно внедряют ИИ без политик и регламентов. По его мнению, к агентам и их субагентам нужно применять те же принципы Zero Trust, что и к людям, опираясь на комплексную защиту, логирование и опыт вендоров как внешних модераторов.

Александр Коган, Жанаргуль Абдрахманова

«Для нашего внутреннего заказчика ничего меняться не должно - решение должно бесшовно направлять пользователя. А для ИБ главным словом в современной защите ИИ становится полная прослеживаемость», — уверен Александр Коган.

Рустам Давлетов обозначил «красные флаги» для производственного сектора, где помимо корпоративного ИТ есть контур промышленной автоматизации.

«Последний рубеж одобрения платежа мы, наверное, никогда ИИ не доверим. Пусть он занимается рекомендациями - как лучше балансировать денежный поток или какие закупы делать. Но подтверждать оплату он не должен. То же касается и производственного оборудования, рецептур и критичной нормативно-справочной информации: анализировать данные - пожалуйста, но нажимать кнопочки - нет», — заявил он.

А вот вопрос ответственности вызвал споры. Рустам Давлетов уверен, что бизнес-владелец отвечает за результат и принимает финальное решение о риске, но именно юристы и ИБ-специалисты обязаны выстраивать безопасный контур и правила игры, а не выступать «стоп-краном». В качестве примера пользы ИБ он привел совместный пилот с Cloudflare, который позволил безопасно объединить распределенные команды разработки и ускорить вывод продуктов на рынок.

Рустам Давлетов

Константин Аушев, возражая на тезис о единоличной ответственности ИБ, напомнил, что ИИ становится таким же повседневным инструментом во всех отделах, как когда-то ИТ, поэтому решение о принятии риска всегда остается за бизнес-владельцем. Говоря о масштабных проектах, вроде строительства ЦОДов под ИИ-нагрузки, он отметил, что мишенью становится сама энергетика, системы охлаждения и цепочки поставок, а для защиты бюджетов ИБ необходимо переводить риски в деньги через киберучения и стоимость расследования инцидентов.

«Вопрос сегодня уже не в том, произойдет ли инцидент, а в том, как быстро мы сможем переключиться на альтернативные сервисы и восстановить доступность», — считает Константин Аушев.

Жанаргуль Абдрахманова напомнила об инцидентах с утечками и ошибками нейросетей и указала на необходимость системного подхода по стандартам ISO 42001 и ISO 23894, с обязательной экспертной проверкой результатов. Она свела оценку любого ИИ-проекта к трем критериям: «Совет директоров не погружается в технические алгоритмы, его интересует экономический эффект, ответственность и точка остановки. Главный вопрос звучит так: можем ли мы не только получить экономический эффект от ИИ, но и доказать, что компания сохраняет контроль над его решениями и последствиями? Всегда нужно понимать, сможем ли мы вовремя нажать рубильник».

Артем Романов, ссылаясь на опыт EU AI Act (где штрафы достигают 10% годового оборота группы), судебный кейс с автопилотом Uber и совместный проект Freedom Bank и АФМ по выявлению дропперских сетей, показал, как синхронный AI Compliance Committee объединяет юристов, риски, ИТ, ИБ и комплаенс без бюрократических задержек. В основе работы лежат принципы Human in the loop и более современный Human on the hook для контроля автономного Agentic AI.

Артем Романов

«Алгоритм сам по себе ничего не нарушает. Нарушает компания, которая некорректно его применяет. Чтобы соблюдать нормы и не тормозить вывод продуктов на рынок, все профильные службы должны смотреть на инструмент одновременно, сохраняя этичность, прозрачность и возможность молниеносно выключить рубильник», — говорит Артем Романов.

Завершилась дискуссия единодушным прогнозом участников: в ближайшие три года полной автоматизации ИБ без участия человека не произойдет - люди останутся операторами, контролерами и теми, кто несет финальную ответственность.

Cloudflare: Zero Trust и прослеживаемость для ИИ-агентов

В своем докладе Александр Коган, старший менеджер по работе с клиентами Cloudflare, перевел разговор о защите ИИ в прикладную плоскость. Сеть компании охватывает более 300 городов, включая четыре точки присутствия в Казахстане (в Алматы, Астане и Актобе) и напрямую связана примерно с 13 000 сетей. Она защищает 20% мирового веб-трафика, и ей доверяет 80% компаний из топ-50 в сфере GenAI.

Александр Коган

По данным, которые привел Александр, 97% руководителей ощущают срочность внедрения ИИ, 64% CEO испытывают давление инвесторов по его ускорению, а средняя стоимость одного ИИ-инцидента, по оценке Gartner, достигает $4,5 млн. Классические опоры безопасности - идентичность (Identity), доступы (Access) и данные (Data) - сегодня приходится пересобирать под «нечеловеческих» участников на базе единой SASE-платформы Cloudflare One.

«Базовые LLM уже остаются как некий сайд-проект, основное сегодня - это агенты, потому что они выполняют реальные прикладные задачи в вашем контуре. В агентах и кроется главный страх: они умеют забирать, переписывать и передавать данные, а также порождать субагентов. Поэтому агент должен сегментироваться ровно так же, как реальный пользователь: все те же права и доступы, которые есть у сотрудника или его группы, должны автоматически реплицироваться на агента», — говорит Александр Коган.

На примере тестового сценария, где агент за 6 секунд выполнил 13 запросов и породил трех субагентов, спикер показал, как быстро автономная задача превращается в утечку: субагенты выгрузили логи за 30 дней, попытались просканировать все почтовые ящики, отозвать права доступа и отправить 1,9 Гб данных на внешний неавторизованный URL. Связка из контроля MCP-серверов, Secure Web Gateway, AI Gateway, DLP и WAF в реальном времени превратила этот запуск в 9 разрешенных, 2 ограниченных (поиск только в одном ящике и права read-only) и 1 заблокированный шаг. При этом для конечного сотрудника процесс остается бесшовным: при попытке зайти в запрещенный ИИ-сервис система перенаправляет его на корпоративный инструмент с объяснением политики.

qCloudy: корпоративный шлюз против «теневого» ИИ

Артем Прима, Developer Advocate компании qCloudy, сфокусировался на проблеме «теневого» ИИ. По сути, отрасль повторяет историю с «теневым ИТ» десятилетней давности: сотрудники все равно используют нейросети с личных устройств и карт, и, если компания не дает легального инструмента, коммерческая тайна и ИИН клиентов уходят вовне без какого-либо журнала аудита.

Артем Прима

«Часто встречается ситуация, когда компании не внедряют ИИ-инструменты именно потому, что беспокоятся об утечке данных. С одной стороны, это действительно ускоряет процессы и влияет на производительность, но с другой - всю информацию, которая уходит вовне, необходимо жестко контролировать. Наш шлюз разворачивается в контуре заказчика, перехватывает персональные данные и обезличивает их еще до того, как запрос покидает периметр компании», — рассказывает отметил Артем Прима.

Центральным элементом архитектуры qGateway является модуль qShield, работающий с крупными моделями в Amazon Bedrock (Claude, GPT, DeepSeek, Qwen, Mistral) и локальными LLM в ЦОД заказчика. Система поддерживает четыре режима обработки чувствительных данных: токенизацию, необратимое хеширование, частичное маскирование и полную блокировку запроса. При этом реализован принцип Fail-closed - при сбое проверки запрос не отправляется в модель.

Отдельно спикер остановился на моменте регуляторики РК - решение закрывает требования закона № 94-V о персональных данных, ПП РК № 832 и закона об ИИ № 230-VIII. Шлюз интегрируется с корпоративными каталогами (AD, IdP), выставляет лимиты расходов по отделам, отправляет метаданные инцидентов в SIEM без текста запроса и поставляется с гарантией доступности 99,9% SLA. Возможна также подача заявки на софинансирование старта по программе AWS GenAI Funding. Отвечая на реплику из зала о том, что подобный обезличиватель можно «завайбкодить» за неделю, Артем Прима подтвердил, что написать прототип несложно. Но главной задачей остается долгосрочная поддержка, обновление моделей и ответственность за промышленную эксплуатацию.

Falcongaze: DLP как инструмент контроля людей и нейросетей

Роман Клименко, руководитель представительства Falcongaze, напомнил, что пока в компаниях работают люди, человеческий фактор остается главным источником рисков. Флагманская DLP-система SecureTower решает две задачи: предотвращает утечки и помогает оценивать продуктивность персонала.

Роман Клименко

«У нас на рынке СНГ сложился такой менталитет: до тех пор, пока что-то не случится, вроде и не нужно ничего закрывать и контролировать. Но любые риски всегда проще предотвратить изначально, чем потом бороться с последствиями в виде прямых финансовых потерь, ухода клиентской базы к конкурентам и штрафов регулятора. Лучше сразу выстроить контроль и быть спокойным, что в компании все под присмотром», — говорит Роман Клименко.

Система Falcongaze адаптирована под новую реальность: веб-запросы к популярным нейросетям перехватываются полностью, а контроль десктопных приложений и ИИ-агентов расширяется. Кроме того, сам ИИ встроен внутрь SecureTower для помощи офицеру безопасности - он поддерживает автоматическую установку статусов инцидентов и фильтрацию ложных срабатываний. В обновленной линейке также выделяются модуль DCAP для анализа и классификации хранящихся на рабочих станциях файлов и веб-консоль отчетности со 138 предустановленными отчетами.

На практике DLP вскрывает не только продажу клиентских баз конкурентам, но и внутренний фрод. Роман Клименко привел несколько кейсов: конструкторский отдел проектной компании, где на этапе 30-дневного тестирования по снимкам экрана каждые 5 минут выяснилось, что сотрудники в AutoCAD выполняют сторонние заказы; банк, где правило по словарю «Финансовые махинации» выявило консультантов, завышавших платежеспособность ипотечных заемщиков; торговая сеть, остановившая утечку данных о промо-акции с помощью цифровых отпечатков с порогом срабатывания от 30%.

HP: аппаратная защита и контроль потерянного ноутбука

Владимир Календарев, тренер по продуктам HP, и Алексей Покровский, руководитель продуктовой категории HP Solutions в регионе Восточной Европы, Турции и Израиля, сместили фокус на конечные устройства.

Согласно отчету HP Wolf Security Threat Insights за первый квартал 2026 года, 57% угроз поступает через электронную почту, 24% - через загрузки в веб-браузере и 19% - по прочим каналам. При этом 11% почтовых угроз успешно обходит периметровые шлюзы безопасности. Чаще всего вредоносы доставляются в исполняемых файлах и скриптах (39%), архивах (38%) и офисных документах (23%).

Владимир Календарев

«От „кривых рук“ пользователей никто не застрахован. Несмотря на то, что в компаниях стоят периметровые блокировки и системы фильтрации, сотрудники все равно нажимают на вредоносные ссылки и открывают вложения, - констатировал Владимир Календарев. - Именно для таких случаев нужна первая линия защиты на уровне устройства, которая изолирует угрозу в микровиртуальной машине и не дает ей проникнуть в ядро системы».

Эту задачу решает HP Wolf Pro Security, основанное на аппаратной изоляции угроз. При открытии подозрительного вложения, файла с USB-накопителя или документа Word система автоматически запускает микровиртуальную машину. Даже если внутри активируется шифровальщик, он «шифрует» лишь файлы-приманки внутри изолированного контейнера без доступа к реальному диску и корпоративной сети. После закрытия окна микро-ВМ уничтожается вместе со зловредом без влияния на производительность.

Вторая технология, HP Protect and Trace with Wolf Connect, решает проблему украденных или потерянных устройств при гибридной работе. Благодаря встроенному узкополосному сотовому модулю стандарта LTE-M и специальной глобальной подписке HP (без доступа к интернету для пользователя) администратор может определить геолокацию, заблокировать ноутбук на уровне BIOS или полностью стереть данные, даже если устройство выключено и не подключено к сети. Для существующего парка ПК или неподдерживаемых стран предусмотрена более доступная альтернатива - Protect and Trace Wi-Fi Only. Для защиты от злоупотреблений внутри ИТ-отдела реализован принцип «двух ключей»: удалить данные в одиночку администратор не сможет, потребуется подтверждение от второго уполномоченного лица.

Check Point: защита ИИ-инфраструктуры на уровне чипов NVIDIA

Кирилл Ильганаев, аккаунт-менеджер Check Point, заявил, что спустя три года после массового распространения генеративных моделей многие ИБ-службы все еще не до конца осознают специфику трехуровневого ландшафта угроз: атак на ИИ (OWASP GenAI, MITRE ATLAS), злоупотреблений и галлюцинаций (регулируемых NIST AI RMF 1.0, EU AI Act и ISO 42001:2023) и традиционных инфраструктурных рисков.

Кирилл Ильганаев

«По факту на 2026 год очень многие специалисты, годами занимающиеся защитой информации, просто не знают, что им грозит в контексте ИИ и как от этого защищаться. Атаки на ИИ-приложения, промпт-инъекции, отравление данных и удары по цепочкам поставок очень разнородны. Каждая из них несет вред сначала технической инфраструктуре, а затем напрямую бьет по бизнес-процессам, репутации и финансам», — отметил спикер.

Чтобы закрыть эти векторы, Check Point приобрел несколько профильных стартапов, включая компанию Lakera, и объединил их в единую платформу с GenAI Protect (выявление «теневого» ИИ), Lakera Red (тестирование на уязвимости) и Lakera Guard (защита приложений и агентов в реальном времени).

Отдельным блоком доклада стало партнерство Check Point и NVIDIA для защиты ИИ-фабрик, которые работают под постоянной нагрузкой неделями и месяцами «как болид Формулы-1 без запаса ресурсов». Защита суперкомпьютерных кластеров традиционными внешними файерволами обходится в десятки миллионов долларов. Референсный дизайн двух компаний решает задачу иначе: контейнерный Check Point AI Factory Firewall встраивается непосредственно в сетевой чип NVIDIA BlueField-¾ DPU и работает с нулевым влиянием на производительность CPU и GPU. В связке с платформой NVIDIA DOCA Argus он получает прямой доступ к памяти хоста для мониторинга всех процессов на ИИ-узлах и блокировки скомпрометированного кода в режиме реального времени.

KPMG: разрыв контроля и эпоха нечеловеческих учеток

Константин Аушев, партнер KPMG, представил аналитический взгляд на ключевую проблему 2026 года - Control Gap - технологии масштабируются быстрее, чем средства контроля.

Согласно Глобальному технологическому отчету KPMG 2026, 53% компаний уже используют ИИ в промышленной эксплуатации, но лишь 34% имеют формальную стратегию, 25% контролируют управление ИИ и только 1% централизуют его. При этом исследование KPMG 2026 по рискам кибербезопасности показывает, что 83% организаций столкнулись с ростом числа кибератак, 24% полностью интегрировали ИИ в ИБ, 27% активно внедряют постквантовую криптографию, а 42% по-прежнему не могут продемонстрировать советам директоров отдачу от инвестиций в защиту.

Константин Аушев

А главным трендом мировых отчетов стали нечеловеческие учетные записи (Non-Human Identities, NHI). В 50% компаний их количество уже превысило число живых пользователей.

«Количество нечеловеческих учетных записей, агентов, сервисных аккаунтов и API-токенов, в половине компаний уже превысило число реальных сотрудников. Зачастую такие агенты оперируют под сервисными учетками и наследуют административные или бессрочные права. В результате при промпт-инъекции с точки зрения логов и мониторинга инцидент выглядит как абсолютно разрешенное действие, и такие скрытые атаки обходятся бизнесу гораздо дороже», — предупреждает Константин Аушев.

Параллельно архив киберразведки KPMG за 2026 год фиксирует смещение атак на вспомогательные контуры — от кражи учетных данных VPN через SEO-отравление и компрометации обновлений ПО до семи RAT-троянов, нацеленных на госорганы Центральной Азии, и встраивания вредоносов в проекты Visual Studio.

С учетом нарастающего регуляторного давления (DORA, NIS2, EU AI Act, Закон «Об ИИ», Цифровой кодекс и НПА НБ РК) Константин Аушев сформулировал пять принципов — OWN IT, KNOW IT, LIMIT IT, PROVE IT и RECOVER IT — и предложил безопасникам план на ближайшие 90 дней. В него вошли инвентаризация всех привилегированных NHI с закреплением владельцев, расчет радиуса поражения одного агента и отказ от бессрочных полномочий, локализация критичных поставщиков без остановки сервиса, отработка восстановления в заданные сроки и переход к отчетности перед советом директоров через реальное снижение риска.

Axellect: количественная оценка рисков и защита бюджета в деньгах

Тему защиты ИБ-бюджетов детально рассмотрела Маргарита Гузаревич, менеджер практики «ИТ-инфраструктура и информационная безопасность» компании Axellect. По ее убеждению, бюджетные комитеты отказывают не из-за отсутствия средств, а из-за разных языков.

«Бюджетный комитет постоянно спрашивает: „сколько мы потеряем денег, если не внедрим ту или иную систему?“. Нам нужно перейти на следующую ступень общения с бизнесом и говорить не словами „высокий, средний или низкий риск“, а конкретно: мы потеряем миллиард тенге, если не поставим защиту. Когда мы приходим на комитет и говорим на разных языках, никто не виноват - просто у нас разные способы выражать мысли, и деньги являются нашей единственной общей точкой», — говорит Маргарита.

Маргарита Гузаревич

По данным FERMA (2024), в риск-менеджменте в целом количественную оценку не применяет лишь 12% компаний, тогда как в ИБ финансовое влияние киберрисков в значительной степени измеряет только 15% организаций, а преимущественно количественный подход использует 31%.

Предложенная Маргаритой методика не противоречит регуляторным требованиям РК и опирается на создание «цифрового двойника» компании - сводной модели из 15-20 параметров (прибыль за час простоя, оплата труда, стоимость восстановления серверов, отток клиентов), на которую накладывается моделирование по методу Монте-Карло с логнормальным распределением. В иллюстративном примере простоя ключевой системы на 3-5 суток (от 1,64 млрд до 2,66 млрд тенге) ожидаемый годовой убыток составил 1,31 млрд тенге, а средний ущерб от единичного случая — 2,07 млрд тенге. Повышение зрелости мер с 55% до 72% снижало фактический риск с 0,30 млрд до 0,05 млрд тенге в год, обеспечивая при затратах на внедрение 60 млн и поддержке 20 млн тенге в год возврат инвестиций за три года на уровне 625%. В другом кейсе расчет показал низкий ROSI (40%) для дорогой меры, что позволило сузить область ее применения до двух процессов и вернуть в бюджет 42 млн тенге.

Однако, как предупредила спикер, на реальные финансовые показатели «ИБ-офицер в вакууме» выйти не сможет: оценка рисков должна быть сквозной, с обязательным вовлечением риск-менеджеров и владельцев бизнес-систем.

Kingston Technology: аппаратное шифрование и промышленная выносливость

Дмитрий Слисаренко, технический специалист по международным продажам Kingston Technology, переключил внимание аудитории на уровень «железа» и цепочек поставок, рассказав о решениях Kingston для промышленного оборудования и защиты информации.

Основанная в 1987 году, компания объединяет 3 000 сотрудников, представлена более чем в 175 странах и 225 000 точках продаж, а ее 29 производственных SMT-линий в Калифорнии, на Тайване и в Китае в 2025 году вышли на мощность свыше 11,8 млн единиц продукции в месяц. Для корпоративной серверной памяти Server Premier и промышленной линейки Design-in фиксируется жесткий спецификационный состав, а о любых изменениях компонентов заказчиков уведомляют минимум за 90 дней.

Дмитрий Слисаренко

В серверном сегменте флагманом выступает накопитель DC3000ME, оснащенный защитой от сбоев питания и аппаратным шифрованием AES-256 (TCG Opal 2.0). Линейку дополняют загрузочные NVMe-диски DC2000B и SATA-накопители DC600M/ME.

Для банкоматов, терминалов и устройств интернета вещей существует отдельная промышленная линейка: модули с позолотой контактов, SSD серии iTemp с рабочим диапазоном от −40 до +85 °C и карты памяти microSD Industrial, выдерживающие до 3 840 Тб записи и до 30 000 циклов полной перезаписи.

Для защиты конфиденциальных данных при физическом переносе компания развивает линейку флеш-накопителей и внешних SSD IronKey.

«Во всех накопителях IronKey есть защита от перебора: десять раз неправильно ввели пароль - и все данные исчезают. Если в режиме администратора пароль введен неверно десять раз, даже к нам не обращайтесь - мы не оставляли никаких бэкдоров, и не сможем извлечь оттуда информацию. Точно так же до нее не доберутся и злоумышленники, потому что внутри накопители плотно залиты эпоксидной смолой, исключающей физическое вскрытие чипа», — рассказал Дмитрий Слисаренко.

Кстати, отвечая на вопрос о ценах на память на фоне бума ИИ, Дмитрий дал сдержанный прогноз: активный рост цен замедлится, но их падения до конца 2027 года ждать не стоит, а дефицит чипов, по новым оценкам, может затянуться до 2030 года…

NCOC: маркетинг и поведенческая наука в культуре ИБ

Саид Убиев, советник по ИТ-рискам и контролю NCOC, посвятил свой доклад социальной инженерии - вызову, против которого не работают одни лишь технологические барьеры, и рассказал, как можно снизить влияние человеческого фактора на практике.

«Технологии не смогут решить все наши проблемы с кибербезопасностью, потому что злоумышленники давно поняли, что даже самую надежную защиту можно обойти через уязвимость людей. Ежегодные формальные курсы не работают - мы все знаем правила дорожного движения, но как часто их соблюдаем? То, что человек осведомлен, на самом деле совершенно не гарантирует, что ему не все равно», - констатировал Саид Убиев.

Саид Убиев

Вместо приказных регламентов он предложил рассматривать безопасное поведение как продукт, который нужно «продать» сотрудникам с помощью маркетинга, сторителлинга и сегментации аудитории. Опираясь на поведенческую модель (мотивация, способность, триггер), в компании стремятся перевести базовые правила кибергигиены из энергозатратного аналитического режима в автоматическую привычку. Для этого снижается когнитивная нагрузка: вместо сложной инструкции по пересылке подозрительного письма в почту встраивается одна кнопка тревоги, нажатие на которую сопровождается позитивным подкреплением.

Помимо классической платформы KnowBe4 команда NCOC использует доступные внутренние инструменты и генеративный ИИ: снимает остросюжетные ролики с участием реальных коллег, выпускает корпоративные комиксы с собственной вселенной персонажей, проводит квизы и офисные кампании с узнаваемым мерчем для «носителей культуры» (амбассадоров ИБ).

«Интерос»: личный пример топ-менеджмента и снижение кликабельности фишинга

Тему киберкультуры продолжил Владимир Бондарев, директор департамента по ИТ холдинговой компании «Интерос».

Сославшись на отчет Verizon DBIR 2026 (данные за 2025 год), он отметил, что лишь 31% атак происходит через уязвимости, при этом 45% сотрудников используют рабочий ИИ без согласования. 41% руководителей по ИБ уже сталкивался с дипфейками в аудиозвонках и 36% - в видеозвонках.

Владимир Бондарев

Цену одной ошибки спикер проиллюстрировал известными кейсами: в Arup (2024) сотрудник после ВКС с дипфейками руководителей сделал 15 переводов на $25 млн, в Orion (2024) поддельные поручения обошлись в $60 млн, а атака на MGM Resorts (2023) через социнженерию принесла свыше $100 млн убытков и 10 дней восстановления.

«Политики и регламенты обычно написаны формальным техническим языком для регулирующих органов, они читаются и забываются через неделю. Люди начинают искать обходные пути, а самое опасное в такой системе - это страх. Когда человек понимает, что сделал что-то не так, но боится наказания и депремирования, он просто промолчит в надежде, что никто не узнает», — говорит Владимир Бондарев.

В компании перестроили подход, начав с индивидуальных консультаций для каждого топ-менеджера и предоставив руководителям «красную кнопку» - экстренный контакт для проверки любых подозрительных ситуаций. Личный пример оказался критичным: если сам руководитель обходит правила, требовать дисциплины от линейного персонала бессмысленно.

«Казцинк»: от веб-чата к собственной ИИ-платформе

Сергей Машков, CISO «Казцинк» и советник в офисе кибербезопасности, в своем выступлении поднял дилемму современного руководителя ИБ.

«ИИ - это оружие, и если мы как CISO абсолютно полностью его блокируем, то осознанно обезоруживаем собственный бизнес. Компания теряет время, которое конкуренты эффективно потратят на развитие. С другой стороны, соглашаясь на внедрение, мы получаем целый набор рисков, от утечек до атак на саму ИИ-инфраструктуру», — говорит Сергей Машков.

Сергей Машков

Спикер описал этапы эволюции ИИ-инструментов внутри «Казцинка» - от разрозненного использования публичных чатов и запуска внутреннего брендированного GPT-решения до создания агентных систем с долговременной памятью и собственного прокси-анонимайзера. Столкнувшись с проблемой «дрейфа» агентов, когда инструмент отклоняется от исходного замысла, команда сделала ставку на строгое управление, детальное описание целей, ограничений и пакетов изменений. Сегодня внутренние субагенты «Казцинка» уже автоматизируют проверку ТЗ на соответствие более чем 90 глобальным стандартам группы Glencore и локальному законодательству, а также контролируют расхождения в проектах между Jira, созвонами и почтой.

Сегодня рынок, по мнению Сергея Машкова, предлагает лишь «лоскутное одеяло» из разрозненных инструментов. В ответ компания начала разработку собственной единой платформы масштаба ERP (с разделением сред IT и OT), релиз которой запланирован на первый квартал следующего года.

ГК «Кибернетика»: безопасный доступ ИИ-агентов к учетным данным

Семен Литвинов, сооснователь и технический директор ГК «Кибернетика», продолжил тему ИИ-агентов, выступив со стороны разработчиков. Спикер привел международную статистику и отметил, что девять из десяти пилотов ИИ не доходят до результата.

Семен Литвинов

«95% пилотов генеративного ИИ не дали измеримого эффекта, а 88% так и не вышли в продакшн - из 33 проектов внедрили лишь 4. Аналогичная картина, по оценке Эрика Кимберлинга (Third Stage Consulting, 2024), наблюдается и при внедрении ERP, где неудачей заканчивается 70-80% проектов. Как показывает практика автоматизации, попытка „перепрыгнуть через данные“ и наложить ИИ на неразобранный процесс лишь масштабирует существующий хаос. Поэтому запрос бизнеса „просто подключите нашу 1С к чату“ несет тройной риск: утечку персональных данных, правдоподобные, но неверные цифры из-за ошибок в запросах агента и остановку работы бухгалтерии из-за тяжелых запросов к рабочей базе. А отказать бизнесу в подключении учетных систем вроде 1С к нейросетям нельзя - сотрудники все равно сделают это в обход. При этом не получится просто попросить модель в промпте не выдавать секреты, Такой подход не работает, нужно технически лишить ее этой возможности. Так что не заниматься ИИ в крупной компании - это как не заниматься корпоративной культурой: она все равно у вас есть, просто результаты ее работы вам сильно не понравятся», — предостерегает эксперт.

Как показал опыт «Кибернетики», создание безопасной «обвязки» - это полноценный инженерный проект, а не «вечер с Claude»: первая версия заняла свыше 500 000 строк кода, и аудит выявил в ней 30 дефектов.

Надежная архитектура, по словам спикера, строится из шести слоев:

— корпоративной авторизации (агент работает строго с правами спросившего, чтобы кладовщик не мог узнать зарплату директора),

— обвязки с аудит-логом,

— собственного RAG внутри контура (вместо личного NotebookLM),

— двустороннего обезличивания через локальную модель,

— шлюза моделей,

— разделения на локальные и облачные LLM.

Для аналитики данные выгружают через ETL в отдельное хранилище, а запись в учетную систему допускается только через конвейер в виде черновика, который проверяет код, а проводит человек. Семен Литвинов добавил, что роль безопасника в таком контуре - не стоять сторожем с запретами, а контролировать соблюдение CI/CD-регламентов и защищать репозитории от атак класса skill injection.

КазНПУ им. Абая: разбор атаки шифровальщика и переход в облако

Завершил программу конференции кейс Нуркена Мусабаева, члена правления - проректора по цифровизации НАО «КазНПУ имени Абая» — 10 марта 2026 года университет подвергся таргетированной атаке шифровальщика GlobeImposter 2.0.

Нуркен Мусабаев

«В 08:15 администраторы зафиксировали аномальную активность в кластере VMware vSphere (ESXi 8.0.3), в 08:40 сервисы массово стали недоступны, в 09:00 была обнаружена записка с требованием выкупа (How_to_back_files.html),, а к 10:00 штаб ИБ провел экстренную изоляцию и уведомил KZ-CERT. Под удар попали legacy LMS Univer, СЭД SalemOffice, 1С: Предприятие, SDGS, Wi-Fi и IP-телефония. Форензика совместно с KZ-CERT показала, что еще ночью (в 02:29) злоумышленники предприняли 104 попытки запуска консоли Veeam Backup для зачистки репозиториев и за 11 секунд удалили 5 журналов Windows. Корневыми причинами стали три системных дефекта — локальный Active Directory без сегментации прав, „плоская“ сеть с открытыми портами SMB, RPC, WinRM и RDP (3389), а также легаси-VPN (FortiClient) без MFA и накопленный техдолг 2022-2025 годов, — рассказывает Нуркен Мусабаев. — В первые 48 часов команда отозвала 83 VPN-учетные записи, передала дампы в KZ-CERT и отказалась от переговоров (выкуп составил 0 тенге). 60-70% данных сохранилось в резервных копиях у разработчиков и в Azure, базу legacy LMS Univer удалось дешифровать собственными силами (подняв ее только в режиме Read-Only для сверки и сдачи отчетности в ЕПВО до 26 марта), а более 21 000 студентов оперативно перевели на новую собственную платформу Abai Digital. Нет худа без добра: до инцидента проводить значительные изменения в архитектуре сети было крайне сложно, чтобы не нарушить образовательный процесс. Эта хакерская атака позволила нам полностью перестроить всю сетевую инфраструктуру и систему информационной безопасности. Мы принципиально не стали платить выкуп шифровальщикам в биткоинах, восстановили большую часть систем сами и перешли на облачную архитектуру Zero Trust».

Как рассказал Нуркен Мусабаев, вуз обновил кабельную сеть и коммутаторы совместно с HP, ликвидировал зависимость от локальных контроллеров домена и развернул Microsoft Defender XDR на более чем 1 000 узлах с автоматической изоляцией за секунды. Гипервизоры ESXi вынесли в изолированный Management VLAN с доступом через Jump Host, а резервное копирование перестроили на неизменяемые WORM-бэкапы по правилу 3-2-1 с репликацией в Azure. Новая архитектура закрыла 8 предписаний KZ-CERT, обеспечила 100% KPI по ПП РК № 832, а CISO вуза был переподчинен напрямую ректору. Отвечая на вопрос из чата трансляции конференции о том, кто понес ответственность внутри организации, проректор сообщил, что по итогам работы внутренней комиссии системному администратору, начальнику ИТ-управления и офицеру ИБ приказом ректора были объявлены строгие выговоры.

PROFIT Security Day 2026

Итоги конференции

Результат целого дня работы конференции PROFIT Security Day 2026 показал важный перелом в казахстанской отрасли кибербезопасности: этап теоретических споров о том, нужен ли ИИ, закончился. Реальность такова, что нейросети и автономные агенты уже вовсю работают внутри компаний - и в финтехе, и в промышленности, и в госсекторе. Поэтому главная задача ИБ-директоров сместилась — от тотальных запретов необходимо перейти к «управляемой прозрачности». Как отметили эксперты на конференции, важно проводить инвентаризацию нечеловеческих учетных записей, выстраивать шлюзы и Zero Trust-контуры, развивать живую киберкультуру и учиться защищать бюджеты на понятном бизнесу языке финансовых рисков. Потому что даже серьезный кибер-инцидент можно пережить, если у компании есть план быстрого восстановления и точный ответ на вопрос »кто держит руку на рубильнике?».

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Security Day 2026.

Видеозапись конференции: