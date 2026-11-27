До конца 2026 года Министерство труда планирует масштабировать Цифровую службу занятости на все регионы Казахстана, что позволит расширить доступ населения к современным цифровым сервисам и индивидуальному сопровождению при поиске работы.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает развитие проекта «Цифровая служба занятости». Новые возможности проекта направлены на повышение качества взаимодействия соискателей с работодателями, обеспечение обратной связи и оказание дополнительной поддержки гражданам на всех этапах трудоустройства.

В рамках развития проекта внедряются новые механизмы, позволяющие специалистам карьерных центров отслеживать результаты рассмотрения работодателями откликов граждан на вакансии.

Так, если соискатель откликнулся на вакансию, но не получил ответа от работодателя, цифровая система автоматически сформирует задачу для специалиста карьерного центра. Специалист свяжется с работодателем, уточнит результаты рассмотрения кандидатуры и при необходимости поможет гражданину подобрать другие вакансии, скорректировать резюме или подготовиться к собеседованию.

Таким образом, гражданин сможет получить дополнительную поддержку даже в тех случаях, когда самостоятельное взаимодействие с работодателем не привело к трудоустройству.

Одним из новых направлений развития Цифровой службы занятости является внедрение на Электронной бирже труда Enbek.kz механизма сопровождения соискателя и оценки работодателей соискателями.

Граждане смогут оценивать работодателей по пятибалльной шкале с учетом опыта взаимодействия с ними при поиске работы, в том числе актуальности размещенных вакансий, соответствия заявленных условий труда и результатов рассмотрения откликов. Внедрение этого механизма позволит учитывать обратную связь от граждан, будет способствовать повышению качества размещаемых вакансий и формированию более прозрачного взаимодействия между соискателями и работодателями.

В свою очередь, работодатели получат дополнительную поддержку со стороны карьерных центров в подборе необходимых работников и заполнении имеющихся вакансий.

Напомним, проект «Цифровая служба занятости» реализуется с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях. Он объединяет возможности Электронной биржи труда Enbek.kz, технологии искусственного интеллекта и индивидуальное сопровождение граждан специалистами карьерных центров. На сегодняшний день в рамках проекта в указанных областях трудоустроено 8,4 тыс. чел.

Кроме того, по данным государственных цифровых систем, у более 10 тыс. граждан, ранее определенных как незанятые и получивших предложения о содействии в трудоустройстве, изменился социальный статус. В частности, граждане поступили на обучение, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, стали учредителями юридических лиц или вышли на пенсию по возрасту.

До конца 2026 года Министерством планируется масштабирование Цифровой службы занятости на все регионы Казахстана, что позволит расширить доступ населения к современным цифровым сервисам и индивидуальному сопровождению при поиске работы.