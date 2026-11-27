Совместно с разработчиками отрабатывается механизм автоматического оповещения полиции при нарушении безопасной дистанции в 20 метров.

В Казахстане тестируют систему электронного контроля за домашними агрессорами, которая позволит полиции узнавать об их опасном сближении с жертвами еще до нападения. С инициативой создания «электронной защитной зоны» выступили депутаты фракции партии «Әділет». Поводом для депутатского запроса от 21 октября стали резонансные случаи бытового насилия в области Абай и Астане, в результате которых погибли две женщины. По мнению депутатов, действующие механизмы защиты пострадавших должны не только реагировать на уже совершенное насилие, но и предотвращать повторные нападения, передает Курсив.

В качестве примера депутаты привели опыт Франции, где используют электронные браслеты для контроля за соблюдением запрета на сближение. Система одновременно отслеживает местоположение агрессора и пострадавшей. При нарушении установленной дистанции полиция автоматически получает тревожный сигнал. Самой пострадавшей при этом не нужно звонить в правоохранительные органы.

В ответе на депутатский запрос министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что ведомство совместно с разработчиками уже проводит техническую апробацию такого механизма. Сейчас специалисты отрабатывают выявление нарушения безопасной дистанции до 20 метров, формирование тревожных уведомлений и их передачу в центры оперативного управления полиции.

Пилотными регионами определены Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская области и область Жетісу.

Депутаты предложили утвердить единый обязательный алгоритм действий полицейских при поступлении сигнала об опасном сближении.

«Электронный сигнал сам по себе не защищает человека. Поэтому параллельно с пилотным проектом необходимо разработать четкий алгоритм реагирования органов внутренних дел на сигнал об опасном сближении», — отметила депутат Курултая Айжан Аймаганова.

В МВД планируют отработать автоматическую регистрацию сигнала, его передачу в ЦОУ, направление ближайшего наряда полиции, обеспечение безопасности пострадавшего и проверку соблюдения установленных ограничений. Все принятые полицейскими меры будут фиксировать в цифровом виде. По итогам пилотного проекта министерство оценит скорость реагирования сотрудников полиции, количество выявленных нарушений, принятые меры и факты повторного насилия в отношении пострадавших.

Кроме того, МВД прорабатывает возможность использования специального мобильного приложения для жертв бытового насилия. Его планируют применять с согласия пострадавших и при условии защиты их персональных данных, включая информацию о местоположении.

По данным МВД, техническая основа для электронного контроля за нарушителями в Казахстане уже создана. Действующий закон «О профилактике правонарушений» позволяет использовать электронные средства слежения за лицами, состоящими на профилактическом учете. В их числе граждане, в отношении которых вынесены защитные предписания или установлены особые требования к поведению.

Сейчас в Казахстане используется 2 851 электронный браслет, оснащенный GPS- и GSM-модулями. Данные о местоположении подконтрольных лиц обновляются с интервалом не более двух минут. Действующая система позволяет автоматически фиксировать выход нарушителя за пределы разрешенной зоны, снятие или повреждение браслета, а также потерю связи с устройством. В таких случаях полиция сразу получает уведомление.