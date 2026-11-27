В ходе совещания стороны обсудили результаты пилотного проекта цифровой платформы AI JOL, в котором приняло участие 13 отечественных перевозчиков.

В Министерстве транспорта РК состоялось совещание с представителями китайской компании China TransInfo Group по вопросам цифровизации транспортной отрасли. Казахстанскую сторону возглавил председатель Комитета транспортного контроля Дастан Жумакулов. В совещании приняли участие представители АО «НК «КазАвтоЖол», АО «КаздорНИИ» и профильных структурных подразделений Министерства транспорта.

Китайская сторона представила опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем, цифрового мониторинга грузовых перевозок и автоматизации транспортного контроля.

В ходе совещания обсудили результаты пилотного проекта цифровой платформы AI JOL, в котором приняло участие 13 отечественных перевозчиков с охватом 50 грузовых автотранспортных средств. Платформа позволяет отслеживать маршруты движения, контролировать скоростной режим, выявлять признаки усталости водителей и предупреждать риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По итогам совещания стороны договорились продолжить совместную работу по внедрению цифровой платформы AI JOL, развитию беспилотных грузовых автомобильных перевозок, а также проработать технические и нормативные условия реализации соответствующих проектов в Казахстане.