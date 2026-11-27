Соискатели смогут оценивать работодателей на Enbek.kz
Проект «Цифровая служба занятости» действует с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях, он объединяет Enbek.kz, технологии ИИ и индивидуальное сопровождение граждан специалистами карьерных центров.
Соискатели смогут оценивать работодателей на Электронной бирже труда Enbek.kz по пятибалльной шкале. Если работодатель не ответил на отклик, система будет автоматически передавать такой случай специалисту карьерного центра. Эти механизмы внедряют в проекте «Цифровая служба занятости», передает Uchet.kz.
Специалисты карьерных центров смогут видеть, чем закончилось рассмотрение откликов граждан на вакансии. Если соискатель откликнулся, а ответа от работодателя не получил, цифровая система сформирует задачу для специалиста карьерного центра.
Специалист свяжется с работодателем и уточнит, рассмотрели ли кандидатуру и с каким результатом. При необходимости он поможет гражданину подобрать другие вакансии, доработать резюме или подготовиться к собеседованию.
На Enbek.kz появится механизм сопровождения соискателя и оценки работодателей. Граждане будут ставить работодателю от одного до пяти баллов по опыту взаимодействия с ним во время поиска работы. Учитываться будут актуальность размещённых вакансий, соответствие заявленных условий труда и результаты рассмотрения откликов.
Цель механизма — учитывать обратную связь от граждан, повысить качество вакансий на бирже и сделать взаимодействие соискателей и работодателей прозрачнее. Работодателям карьерные центры будут помогать подбирать работников и закрывать вакансии.
Работодателям, которые размещают вакансии на Enbek.kz, стоит следить за этими показателями: вовремя снимать закрытые вакансии, указывать условия труда, которые компания действительно предлагает, и отвечать на отклики.
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