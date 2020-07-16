Twitter подвергся масштабной хакерской атаке

Были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена.

Сервис микроблогов Twitter 15 июля подвергся масштабной хакерской атаке. Были взломаны десятки аккаунтов известных людей, среди которых бизнесмен Илон Маск, миллиардер Билл Гейтс и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, передает Centralasia.media.

Во всех аккаунтах хакеры разместили однотипные сообщения с предложением заработать биткоины.

«Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Делаю это только в течение 30 минут», — говорилось, например, в сообщении аккаунта Илона Маска.

Twitter начал расследование инцидента и предупредил пользователей, что некоторые ключевые функции могут быть временно недоступны.

«Тяжелый день для всех нас в Twitter. Ужасно, что это случилось», — написал исполнительный директор соцсети Джек Дорси.