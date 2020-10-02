Сайт для голосования на праймериз Nur Otan не выдержал нагрузку в первый же день

В информационной системе авторизовались почти 729 тысяч пользователей.

Официальный сайт, на котором проходит внутрипартийное голосование Nur Otan, испытывает технические неполадки, вызванные тем, что тысячи пользователей одновременно регистрируются и авторизуются в системе. Все это произошло в первый день голосования праймериз, передает Sputnik.

Ситуацию прокомментировал секретарь партии Nur Otan Алибек Алденей. По его словам, голосование стартовало очень активно.

«С 00.00 до 04.00 1 октября в систему обратилось порядка 50 000 тысяч партийцев. К 11.00 одномоментная нагрузка достигла более 76 тысяч запросов. Технический мониторинг показывает, что одновременно наряду с голосующими партийцами, кандидатами, отслеживающими результаты, на сайт обращается и большое количество сторонних пользователей. Все это приводит к перегрузке системы и, соответственно, увеличивает время обработки запросов, серьезно задерживая процесс. Сейчас наши IT-специалисты принимают меры по устранению технических сбоев, расширению пропускной способности каналов», — рассказал он.

Алденей напомнил, что в республике это первое масштабное онлайн-голосование. В этой связи, учитывая вероятные высокие нагрузки, изначально было решено проводить голосование на протяжении трех дней — с 1 по 3 октября.

«Обновление раздела результатов голосования занимает от 30 минут до 1 часа. Этот алгоритм введен для снижения нагрузки на систему. Анализ показал, что большое количество пользователей находятся в системе часами. Поэтому просим кандидатов и других воздержаться от множественных повторных обращений к системе и дать возможность партийцам проголосовать», — отметил секретарь партии.