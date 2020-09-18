Обеспечить школьников Казахстана бесплатным интернетом потребовал сенатор

Зарубежные онлайн-ресурсы и приложения работают значительно быстрее казахстанских образовательных платформ, заявил депутат.

Депутат сената Мухтар Кул-Мухаммед заявил, что в условиях дистанционного обучения школьники должны быть обеспечены бесплатным доступом к интернету. По его словам, основными образовательными платформами в Казахстане являются Bilimland, Daryn.online и Kundelik. При этом все они имеют общий недостаток, связанный со слабой скоростью работы, за что подвергаются критике со стороны родителей и педагогов. Сенатор отметил, что с тем же объемом интернет-трафика зарубежные онлайн-ресурсы и приложения работают значительно быстрее, передает Sputnik.

«В первый же день учебы в Алматы возник сбой платформы Bilimland в момент подключения к ней более 70 тысяч пользователей. Запущенный министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами сотовой связи тариф „Білім“ предоставляет безлимитный доступ только к казахстанским образовательным ресурсам. Дополнительный ежемесячный интернет-трафик в объеме одного гигабайт, дающий доступ к зарубежным образовательным ресурсам, явно недостаточен», — заявил парламентарий.

Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что сверх данного лимита пользователям приходится переплачивать из собственных средств. При этом родители казахстанских школьников неоднократно просили увеличить объем трафика в рамках бесплатного тарифа.

«Обеспечение учащихся бесплатным доступом к интернету в условиях дистанционного обучения является обоснованным ввиду конституционных гарантий граждан на бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях», — уточнил сенатор.

Кроме этого Мухтар Кул-Мухаммед предложил в качестве альтернативного решения проблемы рассмотреть вопрос увеличения дополнительного интернет-трафика при минимальном увеличении стоимости ежемесячной абонентской платы. Также сенатор обратил внимание на проблемы безопасности процесса дистанционного обучения, напомнив о срывах уроков в первые дни учебного года. В этом контексте депутат потребовал незамедлительного создания аналоговых отечественных платформ для видеосвязи. Кул-Мухаммед порекомендовал правительству определить конкретный государственный орган, ответственный за выполнение этих задач с оглашением его точных сроков.

Ранее с критикой в адрес министерства цифрового развития и Минобразования выступили депутаты мажилиса. Парламентарии указали на проблемы дистанционного обучения и потребовали вернуть учащихся Казахстана обратно в школы.