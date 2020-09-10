По их словам, 30 миллиардов тенге потрачено на внедрение системы электронного обучения.

Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова требует рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании мажилиса. По словам депутата, вынужденный переход на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса обнажил реальное положение дел и проблемы системы образования, передает Kazpravda.kz.

Джамиля Нурманбетова напомнила, что на соответствующие госпрограммы по созданию электронных образовательных ресурсов, подготовке педкадров к использованию информационно-коммуникативных технологий и обеспечению равного доступа к информационно-образовательным ресурсам за последние 9 лет было выделено свыше 72 миллиардов тенге.

«Из которых только 30 миллиардов тенге потрачено на внедрение системы электронного обучения е-learning, которую можно считать безрезультативной. Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически дистанционное обучение школьников было сорвано (…). Как свидетельствует всевозможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями», — заявила депутат.

По ее информации, зачастую в городах с высокой пропускной способностью интернета не каждый ребенок имеет аккаунт и персональный компьютер, что просто не позволяет ему получить доступ к успешному обучению.

«До сих пор свыше 55 тыс. школьников проживают в 835 селах без интернета и более 1 млн учащихся (а это 30%) не имеют компьютеров. О страданиях родителей, которые фактически оказались заложниками ситуации и вынуждены взять на себя роль учителей-предметников, всем известно из их публикаций в интернете. Есть случаи, когда родители вынуждены оформлять отпуска без содержания и объяснять своим детям учебный материал, присланный учителем через WhatsApp», — констатировала Джамиля Нурманбетова.

В этой связи она считает необходимым провести анализ эффективности освоения средств, выделенных на оснащение школ компьютерами, подключение к интернету и подготовку учителей, а также рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения.