Специальный тариф «Білім» запустят для учащихся и учителей

Новый тарифный план будет доступен в конце августа.

В целях поддержки дистанционного образования Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи был проработан вопрос по запуску специального тарифного плана «Білім», которым смогут пользоваться учителя, ученики и студенты. Тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 отечественным образовательным ресурсам, одобренным Министерством образования и науки РК, включая казахстанские системы видео-конференцсвязи, передает Kazpravda.

«Абонентская плата специального тарифа „Білім“ составит 990 тенге в месяц. Данный тарифный план будет доступен для использования после 20 августа. Условия подключения сейчас прорабатываются Министерством образования и науки РК. Также операторы связи предоставят дополнительно 1 Гб интернет-трафика», — рассказал Багдат Мусин, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В министерстве отметили, что это стало возможным благодаря подписанию Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством образования и науки РК и операторами связи по неограниченному доступу казахстанцев к образовательным ресурсам.

Кроме этого, министерством совместно с операторами фиксированной связи проведен анализ и определены возможности операторов по подключению/увеличению скорости интернета в школах до 8 Мбит/сек. Данная информация направлена регионам с предлагаемыми тарифными планами и указанием контактных лиц. В настоящее время акиматами проводится работа по закупу услуг по обеспечению интернетом школьных учреждений.