В Күнделік заявили о полной готовности к началу учебного года

При наличии высокоскоростного интернета с работой платформы проблем возникнуть не должно.

Генеральный директор ТОО «Күнделік» Мухтар Илиясов в ходе брифинга в СЦК рассказал о 100-процентной готовности сервиса к началу учебного года. По его словам, в настоящее время платформа в функциональном отношении полностью готова к первой четверти. Изменен дизайн электронного журнала, подготовлено более двух тысяч конспектов.

«Все адаптировано с учетом успеваемости ребенка, формативного оценивания знаний. Благодаря государственной поддержке увеличилась мощность серверов на 25%. Подключены каналы двух независимых интернет-провайдеров. Если в каком-то из них недостаточно скорости, то автоматически подключается второй и обслуживает пользователей», — сказал Мухтар Илиясов.

Спикер заверил, что при наличии высокоскоростного интернета с работой платформы проблем возникнуть не должно. Ожидается нагрузка, эквивалентная первым неделям четвертой четверти.