Компьютерами обеспечат 500 тыс. учеников из нуждающихся семей

В правительстве озвучили меры поддержки в рамках подготовки к новому учебному году.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели подготовку к началу нового 2020-2021 учебного года. О проводимой работе доложили министры образования и науки А. Аймагамбетов, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, акимы Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, Северо-Казахстанской области — К. Аксакалов, Карагандинской области — Ж. Касымбек, передает Pm.kz.

В 2020-2021 учебном году в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн чел., в т. ч. в 1 классе — более 396 тыс. детей. В текущих условиях первая четверть учебного года будет проходить в дистанционном формате. Традиционный формат обучения остается только в малоформатных школах, а также в «дежурных» классах начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм.

«Правительство обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне», — дал поручение А. Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству образования и науки совместно с акиматами до 25 августа т. г. обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объеме необходимый контент на интернет-платформах и телевидении.

Выдача учебников будет завершена до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе.

Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами поручено обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах.