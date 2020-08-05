В дистанционном формате учебный год начнется для 2,6 млн учащихся

В МОН РК разъяснили порядок организации нового учебного года.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели подготовку к началу нового 2020-2021 учебного года. О проводимой работе доложил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 1 сентября учебный год начинается в формате дистанционного обучения. По словам министра образования и науки, принятое решение имеет две особенности. В связи с эпидемиологической ситуацией отдаленные сельские малокомплектные школы будут учиться в штатном режиме. Так же, с соблюдением строгих санитарных требований откроются дежурные классы для учеников начальных классов (на основании заявлений родителей). Заявления на дежурные классы будут приниматься в электронном виде по доступным средствам связи, передает Pm.kz.

По предварительным прогнозам в формате дистанционного обучения с использованием интернет-платформ и телевидения будут обучаться 2,6 млн учащихся (79%), в дежурных классах — 530 тыс. детей (17%), в штатном режиме в селах — более 157 тыс. учащихся (4%).

«В дошкольных организациях по желанию родителей организуется прием детей в дежурные группы. Число детей в этих группах не должно превышать пятнадцати. Дети на основании заявления родителей будут посещать занятия в дистанционном или индивидуальном порядке, а также кружки в малых группах, не более пяти детей», — сказал А. Аймагамбетов.

Для министерства особенное значение имеет работа специальных организаций образования. Дети с особыми потребностями в современных условиях требуют особого внимания. Поэтому по выбору родителей организуются специальные онлайн-консультации или личный прием специалистов. Прием детей со сложными нарушениями проводится индивидуально в порядке предварительной записи.

Что касается колледжей, то предлагается дистанционное обучение по следующим специальностям: педагогические, IT, социальные, гуманитарные, технологические, аграрные, медицинские, искусство.

«Мы предоставляем возможность проведения лабораторных работ и производственной практики в штатном режиме. На сегодня в штатном режиме работают 102 колледжа, расположенных в отдаленной сельской местности и малых городах, со студентами в одной группе не более 15 человек», — сказал министр.

Обучение в высших учебных заведениях будет проводиться в основном дистанционно.

«Лекции и семинары по техническим, аграрным и природным направлениям, специальностям медицины и искусства (70%) проводятся в онлайн-формате, а лабораторные и практические занятия (30%) — в традиционном формате со строгим соблюдением санитарных норм», — отметил А. Аймагамбетов.

Занятия в магистратуре и докторантуре будут проводиться по смешанному принципу. В рамках данного формата каждая организация будет самостоятельно принимать решения.

«При дистанционном обучении соответственно меняются принципы и технологии учебного процесса. В этой связи нами ведется работа по изменению норм оценивания, методики преподавания и реализации обратной связи по итогам пройденной четвертой четверти», — подчеркнул министр.

Наряду с этим, с июля проводятся ежедневные вебинары по разъяснению основных направлений системы дистанционного обучения, переходу на различные форматы в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. По отдельному графику для 7 тыс. директоров школ, 12 тыс. заместителей директоров и около 2 тыс. методистам были проведены разъяснительные семинары по организации дистанционного обучения.

Для всех учителей страны начаты курсы повышения квалификации по дистанционным технологиям обучения. Ими будет охвачено 100% учителей.

Как отметил А. Аймагамбетов, для родителей и учащихся важно оказание методической поддержки. Поэтому в августе для детей и родителей будут проведены единые классные часы и родительские собрания на темы: «Как учиться на дому?», «Основы гигиены», «Киберкультура», «Как учиться через Интернет?», «Значение физических упражнений». День знаний планируется провести 1 сентября в онлайн-режиме.

Совместно с местными исполнительными органами ведется активная работа по приобретению компьютеров для школ.

«В целом есть дефицит. Об этом надо открыто говорить. На сегодня 185 тыс. обучающихся по республике не имеют компьютеров. Дефицит наблюдается особенно в многодетных, малообеспеченных семьях. До 1 сентября более 500 тыс. детей в данной категории будут обеспечены компьютерной техникой», — сказал А. Аймагамбетов.

24 тыс. педагогов не имеют персональных компьютеров и 2 тыс. педагогов — доступа к сети интернет. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование.

ИТ-компании, представившие свои интернет-платформы в IV четверти, в летнее время провели ряд работ по высказанным предложениям, по повышению качества дистанционного обучения, а также разработали новые функционалы, необходимые для учебного процесса. Наряду с наполнением содержания они подготовили модули стриминговых видеоконференций с возможностью записи уроков. Разработаны автоматизированные системы управления учебным процессом, аналитики, оценки и др. На сегодняшний день каждая школа имеет право выбрать любую платформу, отвечающую запросам педагогов на интернет-платформах ИТ-компаний.

В соответствии с весенним опытом разрабатываются телеуроки — всего их снимается более 6 тыс. Занятия будут транслироваться на каналах «Аль-Фараби» и «Ел-Арна», по 9 часов в день. Кроме того, все телеуроки будут размещены в интернете и доступны для всех учащихся.

Сейчас совместно с Министерством информации и общественного развития акиматами разработана карта охвата данными каналами. На ее основе установлено, что в 604 населенных пунктах данные каналы недоступны, но только в 314 из них имеются ученики. Данный вопрос решается путем ретрансляции на местных телеканалах, установки спутниковых антенн.

Ведется работа по обеспечению учебниками. Для 11 классов приобретено 160 239 комплектов учебников. Составлен и согласован график отправки, общий показатель отправки — 50%, доставка составляет 35%. С июля начали выдавать учебники учащимся. Электронная версия учебников доступна учащимся и учителям посредством QR-кодов.

В завершение А. Аймагамбетов отметил, что в связи со стабильным снижением уровня заболеваемости организации образования будут осуществлять постепенный переход на смешанный и штатный формат обучения с соблюдением санитарных требований.