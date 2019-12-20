«Казахтелеком» показал работу пилотной сети 5G в Нур-Султане

Также оператор рассказал о решениях для «умных» городов, Big Data и Интернете вещей.

18 декабря в Нур-Султане в рамках Digital Samruk 2019 «Казахтелеком» провел тестирование технологии 5G и рассказал о возможностях сетей пятого поколения. На форуме были озвучены промежуточные результаты цифровизации и внедрения инновационных проектов в крупнейших компаниях страны, делегаты ознакомились с опытом партнеров в области цифровых технологий и мировыми трендами и кейсами.

Одним из важных мероприятий дня стала демонстрация работы технологии 5G с использованием сетей «Теле2» и «Кселл». На специально организованном демо-стенде с использованием терминалов были достигнуты показатели скорости до 1,5 Гбит/c на одно устройство.

Напомним - первая демонстрация сети 5G состоялась в Нур-Султане в рамках Астанинского экономического форума: тестирование проходило в диапазоне частот 3,6-3,8 ГГц. Позднее тестирование провели и в Алматы: была показана работа оборудования линейки Ericsson Radio Systems в диапазоне частот 27,5-28,3 ГГц с шириной канала 800 МГц, при этом пиковые значения скорости достигли 15 Гбит/с на одно устройство. Всего в этом году «Казахтелеком» провел восемь демонстраций 5G. Как отмечал Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком», оператор намерен продолжить тестирование различных сценариев применения технологии пятого поколения в Казахстане ввиду того, что сети 5G существенно снижают задержку в передаче данных между устройствами и сервисами обмена информацией. Это делает технологию незаменимой в производстве.

Сеть пятого поколения отличается высокой скоростью передачи данных, большой емкостью и сверхнадежным соединением с низкой задержкой, с возможностью массового подключения устройств IoT для самых разнообразных задач. К слову, внедрение 5G в Казахстане можно назвать одним из уникальных проектов – по итогам декабря 2019 года лишь 75 операторов по всему миру объявили, что они внедрили 3GPP-совместимую технологию 5G в своих сетях. Коммерческих же внедрений по миру еще меньше. По данным аналитиков GSA, в мире насчитывается 56 операторов в 31 стране, которые запустили одну или несколько 3GPP-совместимых коммерческих услуг на основе 5G. Согласно оценкам Juniper Research, в 2021 году выручка от услуг 5G достигнет более 20 млрд долларов во всем мире, по сравнению с показателем в 5 млрд долларов, который аналитики ожидают в 2020 году. По прогнозам, к 2020 году число пользователей 5G достигнет 17 миллионов, а уже к 2025 году это число возрастет до 1,5 миллиарда.

Коммерческую сеть 5G «Казахтелеком» запустил совсем недавно – она была развернута 24 октября в сети Altel, на территории международного технопарка IT-стартапов AstanaHub. Таким образом, «Казахтелеком», развивая технологию будущего в Казахстане, вошел в число тех немногих операторов, которые предоставляют все преимущества новейших цифровых решений своим абонентам.

Представители оператора подчеркивают важность внедрения технологии 5G в Казахстане. Ведь это позволит обеспечить интернетом жителей отдаленных сел. Мобильные сети 5G дают те же скорости, что и оптоволоконные линии, только без необходимости тянуть оптику до конечного абонента. Таким образом решается проблема «последней мили». Помимо частного сектора, 5G обеспечит широкополосным доступом в интернет такие важные и социально-значимые учреждения, как сельские школы и больницы.

«Высокоскоростной интернет позволит развивать телемедицину, когда пациент связывается с доктором по видеосвязи. Кроме того, больше половины из 7160 казахстанских школ находятся в сельской местности. По состоянию на 2018 год 90% из них имели доступ в интернет на скорости более 4 Мбит/с. Этих скоростей уже явно недостаточно для развития современного цифрового образования. Связь пятого поколения позволяет решить и эту проблему», - пояснили в АО «Казахтелеком».

Кстати, мировая экосистема устройств для работы в сетях 5G развивается все активнее. В течение всего 2019 года число анонсированных устройств 5G быстро росло, начиная с нескольких анонсов, и затем набирая обороты. В базе данных GSA уже заявлено 199 анонсированных устройств 5G от 76 поставщиков. Среди них – смартфоны, ноутбуки, точки доступа, маршрутизаторы, внутренние и внешние CPE, USB-терминалы, а также дроны, роботы и телевизоры. Согласно заявлению аналитиков, по крайней мере 47 из анонсированных устройств к середине декабря 2019 года уже имеются в продаже.

Именно вышеуказанные преимущества и обусловили то пристальное внимание, которое сегодня придается развитию 5G в республике. Как рассказал Нурлан Мейрманов, новая технология будет использоваться в Казахстане для предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет для населения, а также для кейсов Интернета вещей (IoT), «умного города», «умного производства» и других сфер. Как стало известно, «Казахтелеком» планирует внедрение сети пятого поколения в РК по принципу спотов: связью будут обеспечиваться небольшие участки. Оператор намерен использовать технологию Fixed wireless access, которая позволит подключить абонентов к сети 5G и даст им все преимущества технологии.

Работа форума Digital Samruk 2019 предполагала обсуждение и других трендов, среди которых – Большие данные, искусственный интеллект, цифровая трансформация, Интернет вещей, роботизация процессов на производстве, машинное обучение и т.д. Спикеры «Казахтелекома» приняли участие в нескольких панельных дискуссиях, где поделились своим видением развития этих процессов как в мире, так и в Казахстане. Они представили практические кейсы использования аналитики данных, рассказали о роли технологий в развитии компаний и о тех возможностях, которые может предоставить телеком-оператор бизнесу.

Как отметил Батыр Маханбетажиев, главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком», компания является сегодня крупнейшим провайдером цифровых услуг в Казахстане и работает над централизацией данных для упрощения процедур и создания новых бизнесов, а также располагает всеми возможностями в сфере Больших данных: «Хотел бы отметить, что «Казахтелеком» применяет Big Data для аналитики внутренних и внешних данных. Это управление оттоком, таргетированные SMS-рассылки, оптимизация сетевой инфраструктуры, транспортное планирование, анализ миграции населения, развитие туризма и т.д. Также мы используем Большие данные для сервиса «Облачное видеонаблюдение». В частности, виртуальная платформа, размещенная в ЦОД Tier III, хранит видеозаписи до 30 дней и выводит изображение в единый центр мониторинга».

Не удивительно, что «Казахтелеком» акцентирует внимание на сервисах Big Data – проект представляет большое значение как для самой компании, так и для различных направлений программы «Цифровой Казахстан». Так, в конце ноября текущего года «Казахтелеком» и «ИКС Холдинг» подписали меморандум, согласно которому компании будут совместно развивать Big Data в Казахстане, используя накопленный опыт. В рамках форума поднимался вопрос о том, как быстро и эффективно построить эко-систему Big data. Вполне вероятно, что уже следующий год покажет значительное и продуктивное продвижение в этом направлении в Казахстане, как раз благодаря тем инициативам, которые предпринимал оператор на протяжении 2019 года.