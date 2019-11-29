«Казахтелеком» и «ИКС Холдинг» будут развивать Big Data в Казахстане

Компании подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве, который предполагает установление стратегических отношений и объединение накопленного опыта.

28 ноября в Нур-Султане прошла международная конференция «Big Data в Казахстане: Новые горизонты», в ходе которой произошло весьма знаковое событие. АО «Казахтелеком» и российская многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» подписали меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Согласно документу, стороны установят стратегические отношения и объединят свой накопленный опыт по обработке, хранению, структурированию и анализу Больших данных с целью развития цифровой экономики Казахстана.

Отметим, что согласно отчету исследователей Frost & Sullivan, мировой рынок аналитики больших данных будет расти ежегодно в среднем на 35,9% и к 2021 году составит 67,2 млрд долларов. Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и часто неструктурированных наборов данных, позволяющий выявлять ценную информацию, с точностью определять тенденции, прогнозировать те или иные показатели, оптимизировать расходы.

Big Data Analytics становится одной из самых востребованных задач в современном госуправлении и бизнесе. Именно поэтому подписанный меморандум имеет столь важное значение — «Казахтелеком», являясь крупнейшим провайдером цифровых услуг в Казахстане, работает над централизацией данных для упрощения процедур и создания новых бизнесов. Об этом сказал и Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком». По его словам, к таким новым бизнесам можно отнести хранение и обработку данных, технологии LoRa, решения для Умных домов, блокчейн, Е-commerce и т. д.

«„Казахтелеком“ располагает всеми возможностями в сфере Big Data — это наличие инфраструктуры, передача фискальных данных с контрольно-кассовых машин, сегментация клиентской базы по фиксированным и мобильным абонентам, а также информация о перемещении клиентов. Мы анализируем данные и выявляем профили абонентов, чтобы предоставить наиболее релевантные предложения каждому клиенту», — отметил Куанышбек Есекеев.

Тут важно упомянуть, что решение идти в сегмент больших данных было принято «Казахтелекомом» весьма своевременно. Как отметили аналитики Pyramid Research, телекоммуникационным компаниям по всему миру необходимо пересмотреть подход к своей деятельности, чтобы максимизировать преимущества аналитики больших данных. Поставщики услуг связи с наиболее зрелым подходом начинают уделять большое внимание тому, как использовать данные и управлять ими, как эффективно применять большие данные и аналитику, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и заказчиками, оптимизировать инвестиции и повысить добавочную ценность сторонних партнеров.

Представители АО «Казахтелеком» уверены, что совместная с «ИКС Холдинг» деятельность будет способствовать цифровой трансформации государственного и банковского секторов, крупных предприятий, повысит уровень безопасности населения и окажет поддержку в развитии IT-талантов в стране. Кроме того, сотрудничество даст возможность предпринимателям создавать оптимальные модели управления в своих компаниях за счет перехода к цифровым бизнес-стратегиям, применять новейшие приложения и разработки в области систем управления базами данных, облачных решений, IoT, Big Data, Blockchain, а также уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру для улучшения всех бизнес-процессов.

Кстати, в самом «Казахтелекоме» Big Data уже применяют для аналитики внутренних и внешних данных — это управление оттоком, таргетированные SMS-рассылки, оптимизация сетевой инфраструктуры, транспортное планирование, анализ миграции населения, развитие туризма и т. д. Также компания использует большие данные для сервиса «Облачное видеонаблюдение». В рамках прошедшей конференции провайдер продемонстрировал возможности и практическое применение Big Data на интерактивной трансляции. В частности, виртуальная платформа, размещенная в ЦОД Tier III, хранит видеозаписи до 30 дней и выводит изображения в единый центр мониторинга.

У группы компаний, входящих в структуру «Казахтелекома», тоже уже имеются реализованные кейсы по Big Data, показавшие себя весьма успешными. Так, например, оператор Кселл создает тепловые карты по дорожному движению, туризму, торговым залам.

«Приложений, где можно было бы использовать большие данные, накапливаемые телеком-компаниями, входящими в нашу группу, масса, — рассказал Куанышбек Есекеев. — Самая очевидная вещь — улучшение скоринга в банках. Данные, которые есть у нас, могут существенно улучшить качество принятия решений финансовыми организациями. „Казахтелеком“ намерен, сотрудничая с российской стороной, активно развивать направление Big Data. По расчетам российской Ассоциации больших данных, такие технологии способны дать +0,4% роста ВВП ежегодно и гарантированно окупить инвестиции в себя».

Со своей стороны, российская многопрофильная IT-структура «ИКС Холдинг» также объявила о создании на рынке Казахстана совместного предприятия в партнерстве с казахстанскими компаниями CyberSystems и CyberGate. «ИКС Холдинг Казахстан» будет продвигать на местном рынке решения и продукты всех компаний экосистемы «ИКС Холдинга».

«Отдельные наши компании уже давно и успешно работают в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, однако сейчас мы консолидируем активы и способствуем выстраиванию между ними продуктивных коллабораций. Казахстан стал первой страной, где „ИКС Холдинг“ в лице новой компании „ИКС Холдинг Казахстан“ будет представлен единой экосистемой. Мы рады в сотрудничестве с казахстанскими партнерами предложить компаниям высокотехнологичные продукты и решения, обменяться накопленным опытом и экспертизой. Подписание меморандума о сотрудничестве с АО „Казахтелеком“ станет основой для долгосрочных плодотворных отношений», — заявил вице-президент «ИКС Холдинга» Эмин Антонян.

К слову, одним из ключевых спикеров конференции, прошедшей в Нур-Султане, стала Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных РФ. Она отметила, что совместное сотрудничество двух компаний даст положительный эффект как для государства, так и для бизнеса: «В первом случае повысится эффективность социально-значимых проектов для обеспечения безопасности населения и улучшения уровня комфорта жизни. Для бизнеса же будет предоставлена возможность создания оптимальных моделей управления компаниями за счет перехода к цифровым бизнес-стратегиям».

В ходе мероприятия также обсуждались современные ИКТ-технологии, состояние казахстанского IT-рынка, возможности локализации продуктов международных вендоров, вопросы аналитики больших данных для поддержки Умных городов и др.