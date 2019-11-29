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$500 млн — экономический эффект от цифровизации в РК

«Казахтелеком» и «ИКС Холдинг» будут развивать Big Data в Казахстане

Компании подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве, который предполагает установление стратегических отношений и объединение накопленного опыта.

29 ноября 2019 11:30, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

28 ноября в Нур-Султане прошла международная конференция «Big Data в Казахстане: Новые горизонты», в ходе которой произошло весьма знаковое событие. АО «Казахтелеком» и российская многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» подписали меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Согласно документу, стороны установят стратегические отношения и объединят свой накопленный опыт по обработке, хранению, структурированию и анализу Больших данных с целью развития цифровой экономики Казахстана.

Казахтелеком и ИКС Холдинг будут развивать Big Data в Казахстане

Отметим, что согласно отчету исследователей Frost & Sullivan, мировой рынок аналитики больших данных будет расти ежегодно в среднем на 35,9% и к 2021 году составит 67,2 млрд долларов. Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и часто неструктурированных наборов данных, позволяющий выявлять ценную информацию, с точностью определять тенденции, прогнозировать те или иные показатели, оптимизировать расходы.

Big Data Analytics становится одной из самых востребованных задач в современном госуправлении и бизнесе. Именно поэтому подписанный меморандум имеет столь важное значение — «Казахтелеком», являясь крупнейшим провайдером цифровых услуг в Казахстане, работает над централизацией данных для упрощения процедур и создания новых бизнесов. Об этом сказал и Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком». По его словам, к таким новым бизнесам можно отнести хранение и обработку данных, технологии LoRa, решения для Умных домов, блокчейн, Е-commerce и т. д.

Казахтелеком и ИКС Холдинг будут развивать Big Data в Казахстане

«„Казахтелеком“ располагает всеми возможностями в сфере Big Data — это наличие инфраструктуры, передача фискальных данных с контрольно-кассовых машин, сегментация клиентской базы по фиксированным и мобильным абонентам, а также информация о перемещении клиентов. Мы анализируем данные и выявляем профили абонентов, чтобы предоставить наиболее релевантные предложения каждому клиенту», — отметил Куанышбек Есекеев.

Тут важно упомянуть, что решение идти в сегмент больших данных было принято «Казахтелекомом» весьма своевременно. Как отметили аналитики Pyramid Research, телекоммуникационным компаниям по всему миру необходимо пересмотреть подход к своей деятельности, чтобы максимизировать преимущества аналитики больших данных. Поставщики услуг связи с наиболее зрелым подходом начинают уделять большое внимание тому, как использовать данные и управлять ими, как эффективно применять большие данные и аналитику, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и заказчиками, оптимизировать инвестиции и повысить добавочную ценность сторонних партнеров.

Казахтелеком и ИКС Холдинг будут развивать Big Data в Казахстане

Представители АО «Казахтелеком» уверены, что совместная с «ИКС Холдинг» деятельность будет способствовать цифровой трансформации государственного и банковского секторов, крупных предприятий, повысит уровень безопасности населения и окажет поддержку в развитии IT-талантов в стране. Кроме того, сотрудничество даст возможность предпринимателям создавать оптимальные модели управления в своих компаниях за счет перехода к цифровым бизнес-стратегиям, применять новейшие приложения и разработки в области систем управления базами данных, облачных решений, IoT, Big Data, Blockchain, а также уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру для улучшения всех бизнес-процессов.

Кстати, в самом «Казахтелекоме» Big Data уже применяют для аналитики внутренних и внешних данных — это управление оттоком, таргетированные SMS-рассылки, оптимизация сетевой инфраструктуры, транспортное планирование, анализ миграции населения, развитие туризма и т. д. Также компания использует большие данные для сервиса «Облачное видеонаблюдение». В рамках прошедшей конференции провайдер продемонстрировал возможности и практическое применение Big Data на интерактивной трансляции. В частности, виртуальная платформа, размещенная в ЦОД Tier III, хранит видеозаписи до 30 дней и выводит изображения в единый центр мониторинга.

У группы компаний, входящих в структуру «Казахтелекома», тоже уже имеются реализованные кейсы по Big Data, показавшие себя весьма успешными. Так, например, оператор Кселл создает тепловые карты по дорожному движению, туризму, торговым залам.

Казахтелеком и ИКС Холдинг будут развивать Big Data в Казахстане

«Приложений, где можно было бы использовать большие данные, накапливаемые телеком-компаниями, входящими в нашу группу, масса, — рассказал Куанышбек Есекеев. — Самая очевидная вещь — улучшение скоринга в банках. Данные, которые есть у нас, могут существенно улучшить качество принятия решений финансовыми организациями. „Казахтелеком“ намерен, сотрудничая с российской стороной, активно развивать направление Big Data. По расчетам российской Ассоциации больших данных, такие технологии способны дать +0,4% роста ВВП ежегодно и гарантированно окупить инвестиции в себя».

Со своей стороны, российская многопрофильная IT-структура «ИКС Холдинг» также объявила о создании на рынке Казахстана совместного предприятия в партнерстве с казахстанскими компаниями CyberSystems и CyberGate. «ИКС Холдинг Казахстан» будет продвигать на местном рынке решения и продукты всех компаний экосистемы «ИКС Холдинга».

«Отдельные наши компании уже давно и успешно работают в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, однако сейчас мы консолидируем активы и способствуем выстраиванию между ними продуктивных коллабораций. Казахстан стал первой страной, где „ИКС Холдинг“ в лице новой компании „ИКС Холдинг Казахстан“ будет представлен единой экосистемой. Мы рады в сотрудничестве с казахстанскими партнерами предложить компаниям высокотехнологичные продукты и решения, обменяться накопленным опытом и экспертизой. Подписание меморандума о сотрудничестве с АО „Казахтелеком“ станет основой для долгосрочных плодотворных отношений», — заявил вице-президент «ИКС Холдинга» Эмин Антонян.

Казахтелеком и ИКС Холдинг будут развивать Big Data в Казахстане

К слову, одним из ключевых спикеров конференции, прошедшей в Нур-Султане, стала Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных РФ. Она отметила, что совместное сотрудничество двух компаний даст положительный эффект как для государства, так и для бизнеса: «В первом случае повысится эффективность социально-значимых проектов для обеспечения безопасности населения и улучшения уровня комфорта жизни. Для бизнеса же будет предоставлена возможность создания оптимальных моделей управления компаниями за счет перехода к цифровым бизнес-стратегиям».

В ходе мероприятия также обсуждались современные ИКТ-технологии, состояние казахстанского IT-рынка, возможности локализации продуктов международных вендоров, вопросы аналитики больших данных для поддержки Умных городов и др.