Цифровые денежные переводы вырастут до 2 миллиардов к 2024 году

Аналитики предсказывают рост на 78% в течение следующих пяти лет.

Новое исследование, проведенное Juniper Research, показало, что к 2024 году объем международных транзакций по цифровым денежным переводам достигнет двух миллиардов. В качестве сравнения приводится показатель 2019 года — 1,1 млрд. Это обусловлено тем, что онлайн и мобильные каналы стремительно развиваются, быстро набирают трафик и различные финтех-компании. Традиционным операторам денежных переводов аналитики рекомендуют вкладывать средства в цифровую трансформацию, сохраняя при этом сильные агентские сети, чтобы обеспечить себе все преимущества цифровой миграции.

Мобильные переводы продолжат доминировать, требуя инноваций от поставщиков услуг. На этот канал будет приходиться 68% объема всех транзакций в 2024 году (по сравнению с 63% в 2019 году). Такое доминирование связано с тем, что пользователи все больше привыкают к опыту взаимодействия с приложениями на мобильных устройствах, а также с растущей функциональностью решений для мобильных переводов. Вносят свой вклад и финтех-стартапы, предлагающие высококонкурентные цены. Аналитики назвали их «цифровыми разрушителями».

Автор исследования Ник Мейнард объяснил: «Мобильные телефоны стали основным каналом для международных денежных переводов, доминирующим цифровым ландшафтом. Это означает, что традиционные операторы денежных переводов должны сконцентрироваться на своих приложениях и идти в цифровую трансформацию. Если они этого не сделают, результатом станет потеря доли рынка, спровоцированная „цифровыми разрушителями“».