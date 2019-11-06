Переводы Kaspi Gold хотели запретить в Казахстане

Минфин и Kaspi Bank прорабатывают программу совместных действий.

Переводы по Kaspi Gold используются казахстанцами не только для личных целей, но и в качестве оплаты за товары и услуги. Ранее вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев заявил о том, что с точки зрения налогового кодекса и фискализации такой метод оплаты не соответствует требованиям, т. к. операции не фискализируются. Рассматривалась даже возможность запрета такого механизма, однако в ведомстве посчитали, что это негативно отразится на экономике. В настоящее время Министерство финансов Казахстана совместно с Kaspi Bank рассматривает варианты того, как можно упростить и сделать законными альтернативные способы безналичной оплаты, передает Sputnik.

Вице-министр сделал новое заявление. Он отметил, что система мгновенных переводов с карты на карту — одна из самых удобных на сегодняшний день. Однако Минфин обеспокоен тем, что без фискальных чеков не учитываются права граждан и не платятся налоги.

«Понятно, что такие простые механизмы помогли обеспечить прорывной рост доли безналичных платежей: количество безналичных платежей в этом году по сравнению с прошлым выросло в 2,1 раза, а объемы на 92,6%.Вместе с тем этот инструмент удобен в первую очередь потребителям. Поэтому полностью запрещать такой механизм было бы нелогичным и недальновидным. Однако предприниматели, принимая безналичные платежи переводами и при этом не выдавая клиенту фискальный чек, уходят от налогов и нарушают права потребителя», — отметил Енсебаев.

В этой связи Минфин и Kaspi Bank начали прорабатывать программу совместных действий.

«В скором времени будет создан и бесплатно распространен удобный инструмент, который, по сути, в будущем заменит P2P (от клиента к клиенту) платежи», — пообещал Руслан Енсебаев.