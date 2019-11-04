Минфин проконтролирует переводы Kaspi Gold при оплате товаров и услуг

В ведомстве считают, что предприниматели занижают налогооблагаемые доходы.

Вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев рассказал о мерах, предпринимаемых ведомством для фиксации денежных оборотов в сфере малого бизнеса, передает «Курсив».

«Переводы через Kaspi Gold являются очень популярным механизмом оплаты. Мы этот вопрос сейчас обсуждаем с Национальным банком и Kaspi Bank. С точки зрения закона о платежных системах этот механизм соответствует требованиям. Но с точки зрения налогового кодекса и фискализации это не совсем соответствует. Так как эти операции не фискализируются», — отметил Руслан Енсебаев.

По его словам, онлайн-переводы через приложение для владельцев малого бизнеса являются механизмом скрыть свои доходы. Вице-министр добавил, что Kaspi Bank рассматривает возможности контроля таких переводов. Со временем они будут использоваться как онлайн контрольно-кассовый аппарат, и могут соответствовать требованиям комитета государственных доходов.