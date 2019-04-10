Акциям Кселл прогнозируют 15% рост

В 2018 году компания пересмотрела стратегические приоритеты, которые нацелены на переход от дистрибуции к привлечению и наращиванию качественной абонентской базы.

Halyk Finance прогнозирует 15,3% рост акций Кселл. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестбанка «Kcell: Обзор результатов за 2018 г.», передает «Курсив».

«Учитывая значительное снижение рисков, связанных с зависимостью компании, от инфраструктуры других операторов, а также перспективы внедрения новых продуктов, мы ожидаем потенциал роста в 15,3% и рекомендуем покупать акции Кселл c 12М целевой ценой 2225 тенге за акцию», — говорится в отчете.

Автор обзора, аналитик Halyk Finance Алия Асильбекова, отмечает, что, несмотря на скромные финансовые результаты Кселл за 2018 год, акции компании продемонстрировали устойчивый рост в 19% с апреля 2018 года, достигнув цены 1930 тенге за акцию.

«Мы отмечаем, что основным фактором увеличения стоимости акционерного капитала в IV кваратле 2018 г. стало приобретение 75% голосующих акций Кселл крупнейшим телекоммуникационным оператором Казахтелеком. Консолидация двух компаний телекоммуникационного рынка несет в себе ряд потенциальных и экономически выгодных синергий. Объединение стратегических и операционных ресурсов позволит компании снизить фундаментальные риски, оптимизировать операционные расходы и получить доступ к инфраструктуре и технологическим ресурсам основного акционера», — говорится в отчете.

В Halyk Finance считают, что вследствие перенасыщения рынка сотовой связи SIM-картами с неконтрактным балансом и снижения темпов роста телекоммуникационного рынка, в 2018 году компания пересмотрела стратегические приоритеты, которые нацелены на переход от дистрибуции, основанной на объемах, к привлечению и наращиванию качественной абонентской базы. Пересмотренная стратегия позволит компании минимизировать риски, связанные с безнадежными долгами, и привлечь качественных клиентов в долгосрочной перспективе.

«По результатам 2018 г. компания продемонстрировала растущие показатели в B2B сегменте, в котором выручка увеличилась на 21,5% г/г благодаря внедрению индивидуальных бизнес-решений для корпоративных клиентов», — отмечается в обзоре.

В связи с увеличением количества пользователей смартфонов и положительной тенденцией спроса на мобильную связь, смартфоны будут способствовать росту трафика данных. По данным GSMA, с переходом на стандарт 4G продолжается активное движение в сторону широкополосной мобильной связи в странах СНГ. В регионе также планируется внедрение сетей 5G к 2025 году.