Кселл: итоги 2018 года

У оператора незначительно вырос объем продаж, однако некоторые другие показатели упали.

АО «Кселл» объявило результаты за 2018 год. Чистый объем продаж вырос на 1,5% и составил 149,7 млрд тенге. Доход от услуг снизился на 3% до 131,3 млрд тенге. Если говорить о IV квартале года, объем продаж вырос весьма незначительно — лишь на 0,1%, а доход от услуг упал на 3,2%.

Особо в текущем отчете подчеркивается тот факт, что руководство компании выявило существенные искажения в методологии бухгалтерского учета, применимые к консолидированной финансовой отчетности за 2016 и 2107 и годы.

«В 2018 году Кселл продолжил демонстрировать устойчивый рост, увеличив чистый объем продаж на 1,5%. Это в значительной степени обусловлено ростом доходов от продаж бизнес-решений в корпоративном сегменте (B2B) и контрактных мобильных телефонов. Компания полностью рассмотрела все существенные искажения в методологии бухгалтерского учета, которые были выявлены в феврале, и сегодня мы представляем наши пересмотренные финансовые результаты. Мы можем подтвердить, что проведенные корректировки не имеют влияния на чистые денежные потоки прошлых периодов компании, а также не оказывают существенного влияния на деятельность компании. Мы с оптимизмом воспринимаем потенциальные возможности и расширение масштаба деятельности в связи с приобретением контрольного пакета акций крупнейшим телекоммуникационным оператором в Казахстане. Мы с нетерпением ждем объединения стратегических и операционных ресурсов, это позволит максимально эффективно использовать эффект синергии. Процесс цифровой трансформации в компании успешно продвигается, позволяя повысить эффективность работы и качество предлагаемых нами услуг. В 2019 году мы сконцентрируем усилия на сохранении лидирующих позиций на рынке и на обеспечении самого высокого уровня обслуживания наших клиентов», — отметил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Чистая выручка, 2018 г

I квартал — 36,386 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 2,1%)

II квартал — 36,303 млрд тенге (рост на 0,6%)

III квартал — 38,970 млрд тенге (рост на 3,8%)

IV квартал — 38,254 млрд тенге (рост на 0,1%)

Чистая выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

2017 год — 147,229 млрд тг.

2018 год — 149,7 млрд тг.

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, снизился на 8,3%, рентабельность по EBITDA составила 34%, снизившись на 3,7 п. п. Показатель EBITDA в четвертом квартале 2018 года также демонстрировал снижение, упав на 7,8%. Рентабельность по EBITDA за этот период составила 37,4%, снизившись на 3,2 п. п.

EBITDA, 2018 г

I квартал — 13,456 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 1,5%)

II квартал — 11,926 млрд тенге (снижение на 11,9%)

III квартал — 14,593 млрд тенге (снижение на 0,2%)

IV квартал — 14,301 млрд тенге (снижение на 0,2%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

2017 год — 57,321 млрд тг.

2018 год — 50,943 млрд тг.

Абонентская база компании по итогам четвертого квартала сократилась до 8,96 млн абонентов. В компании этот связывают с оттоком неактивных акционных SIM-карт и пересмотром стратегических приоритетов — переходом от дистрибуции, основанной на объемах, к привлечению «качественных» клиентов.

Абоненты, 2018 г

I квартал — 9,855 млн

II квартал — 10,062 млн

III квартал — 9,234 млн

IV квартал — 8,969 млн

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг в IV квартале снизился на 1,7%, составив 19,58 млрд тенге. По итогам года зафиксировано снижение 3,2% (77,515 млрд тенге).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц), вырос в IV квартале на 2,3%, а по итогам всего года — наоборот снизился на 3,2%.

MOU, 2018 г

I квартал — 206 мин (снижение на 6,4%)

II квартал — 216 мин (снижение на 6,5%)

III квартал — 223 мин (снижение на 2,6%)

IV квартал — 227 мин (рост на 2,3%)

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) значительно выросла по итогам квартала (6,5%). А вот по итогам всего года рост составил лишь 0,3%.

ARPU, 2018 г

I квартал — 1090 тг.

II квартал — 1081 тг.

III квартал — 1189 тг.

IV квартал — 1243 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

2017 год — 1149 тг.

2018 год — 1150 тг.

Доход от услуг передачи данных за IV квартал вырос на 0,7% и составил 12,057 млрд тенге, а за весь 2018 год — на 0,6% (45,8 млрд тенге). В Кселл пояснили, что рост трафика данных был частично компенсирован пакетными предложениями с более низкой ставкой за Мб, что привело к снижению среднего дохода на Мб (ARMB) до 0,18 тенге. Общий объем трафика данных у Кселл вырос за год на 34%, а 4G-трафика — на 114%. При этом трафик LTE составил 60% от всего трафика, пропущенного за год.

Стоит отметить, что в четвертом квартале Кселл отметил важную веху — проникновение 4G-устройств в сети оператора впервые превысило показатель в 50%, а пользователями 4G стали более двух миллионов абонентов. В целом же проникновение смартфонов среди абонентов Кселл составило 67,4%.

Трафик данных в годовом выражении

2013 год — 16 114 191 Гб

2014 год — 31 576 580 Гб

2015 год — 59 607 325 Гб

2016 год — 121 587 949 Гб

2017 год — 192 691 522 Гб

2018 год — 258 198 182 Гб

Капитальные расходы (CAPEX) в четвертом квартале составили 6,296 млрд тенге, а соотношение CAPEX к продажам — 16,5%.

CAPEX, 2018 г

I квартал — 2,76 млрд тенге

II квартал — 7,670 млрд тенге

III квартал — 5,74 млрд тенге

IV квартал — 6,29 млрд тенге

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге