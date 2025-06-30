Цифровизация в Казахстане: влияние на личные финансы

Что такое цифровизация, как она трансформирует финансовый сектор и какие тренды, включая онлайн-кредитование, актуальны в 2025 году?

Каждый проект цифровизации в Казахстане направлен на то, чтобы сделать услуги, в том числе и финансовые, более удобными и прозрачными. Результаты цифровой трансформации в стране видны уже сегодня.

Автоматизация финансового сектора улучшила доступ населения к кредитным средствам, позволяя быстро находить выход из сложных финансовых ситуаций. Хороший пример — получение микрозаймов. Заемные средства стали доступны онлайн в любом уголке страны, без долгих очередей и ненужных бюрократических процедур.

Что такое цифровизация и как она изменила финансовый сектор РК

Цифровизация — это процесс внедрения современных цифровых технологий в различные области жизни и производства.

На глобальном уровне цифровизация представляет собой стратегический подход к развитию экономики, основанный на применении цифровых решений в бизнесе, социальной сфере, управлении и других отраслях. Этот процесс активно реализуется во всех странах мира и становится ключевым фактором модернизации и повышения эффективности.

День цифровизации в Казахстане отмечают 10 ноября. Он был учрежден постановлением Правительства РК от 31.10.2017 г. № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». Что было сделано за эти годы?

Пандемия сломала последние барьеры на пути трансформации сектора финансовых услуг Казахстана. На смену различного рода ограничениям, непониманию со стороны руководства и другим препятствиям пришла необходимость оперативно реализовать дистанционное обслуживание. Карантин также привел к увеличению числа пользователей Интернет-банкинга, в результате чего популярность финансовых приложений в Казахстане резко возросла.

Компании реорганизовали свои операционные структуры. Вместо привычных отделений, они перешли на облачные решения, что обеспечило высокую безопасность данных. Это позволило быстро перевести клиентов на новые цифровые сервисы и приложения. Цифровизация дала возможность кредиторам значительно расширить возможности онлайн-обслуживания.

За последние 5 лет показатели в этом секторе заметно выросли; переход на цифровое государство идет полным ходом. Облачные технологии помогают банкам и МФО снизить издержки и разработать новые уникальные услуги. Главная задача — усовершенствовать, разработать и внедрить такие системы, которые позволяют не только хранить большие объемы данных, но и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, особенно в сфере онлайн займов.

В Казахстане сейчас оперирует множество микрофинансовых организаций, которые дают возможность получить микрозайм по интернету в кратчайший срок независимо от времени суток. Пример такой МФО, которая выдает микрокредит онлайн: tengebai.kz. Такие компании предоставляют доступ к кредитным продуктам с оформлением прямо на своих веб-сайтах.

Использование искусственного интеллекта регулятором

Искусственный интеллект и анализ больших объемов данных играют ведущую роль в цифровизации Казахстана. Они используются для разработки персонализированных предложений и управления рисками.

В то же время, онлайн-среда привлекает различного рода мошенников. Поэтому цифровизация требует соответствующих мер контроля и надзора за финансовым сектором. Для этой задачи Нацбанк Казахстана (НБК) меняет стратегию и инструменты. Мониторинг, обработка данных и получение заключений переводятся в цифру.

На 2025 г. запланирован запуск ключевых элементов цифровизации надзорного процесса — платформы Sup Tech. Ее информационные системы смогут обрабатывать большие объемы информации с применением ИИ.

Помимо этого, АРРФР разрабатывает собственную платформу для объединения инструментов регулирования и надзора в едином приложении SuperApp. Запуск приложения позволит сократить совокупные издержки на регуляторную отчетность, а также улучшить аналитический потенциал для роста эффективности регулятора.

Следует отметить, что современная инфраструктура обработки данных — это не только софт и железо. Это совершенно новая культура и подходы к управлению данными. По данным НБК, в 2024 году 31 % участников финансового рынка так или иначе использовали ИИ в своей деятельности. При этом максимальный уровень 60 % использования ИИ был отмечен среди банков второго уровня.

Основные тренды цифровизации в 2025 году

В 2025 году ожидается внедрение решений, которые затрагивают все аспекты операционной деятельности и взаимодействия с клиентами. Рассмотрим основные тренды развития цифровых банковских услуг. Эти тренды актуальны не только для Казахстана, но и на глобальном уровне.

Искусственный интеллект и автоматизация

ИИ планируется использовать для развития нескольких сфер:

— прогнозирование поведения клиентов;

— персонализация предложений;

— управление рисками;

— проведение сложных финансовых операций.

ИИ может выявлять интересы клиентов, а также предотвращать возможные риски. Основные направления:

— автоматизация обработки запросов;

— управление счетами;

— выдача кредитов.

Искусственный интеллект используется в этих направлениях уже сейчас. С каждым годом область применения будет расширяться, а качество обслуживания повышаться.

Цифровой тенге и казахстанские платежные системы

Одно из главных направлений цифровизации финансового сектора в Казахстане — внедрение цифрового тенге. ЦБК активно тестирует эту технологию. Она может обеспечить быстрые и безопасные платежи, минимизировать издержки для бизнеса и физ. лиц, а также повысить прозрачность финансовых операций.

С цифровой валютой можно выполнять те же операции, что и с обычными деньгами. То есть, пользователи могут открывать счета, рассчитываться за услуги или товары, осуществлять переводы. Все транзакции проводятся по Интернету через приложения банков и платежных систем. Также пользователи могут рассчитываться через NFC и QR-кодами.

Блокчейн

Цифровизация банков и МФО в Казахстане в 2025 году предполагает широкое внедрение технологии блокчейн. Эта технология используется для хранения данных, защиты от мошенничества и упрощения документооборота. Децентрализация сокращает время транзакций и обеспечивает прозрачность. В то же время, технологические решения, интегрированные в финансовые платформы, позволят предоставлять дополнительные услуги, от управления финансами до мгновенных займов, тем самым удовлетворяя более разнообразные запросы.

Кибербезопасность

Развитие технологий несет с собой новые киберугрозы. В условиях растущей популярности онлайн-кредитования современные системы безопасности станут обязательными для сохранения личных данных пользователей. ИИ и машинное обучение станут трендами в финансовом секторе. Биометрическая идентификация клиентов поможет предотвратить мошенничество и несанкционированный доступ к онлайн займам и кредитам.

Цифровые платформы и экосистемы

Цифровизация сферы личных финансов в 2025 году будет направлена на создание платформ, объединяющих различные услуги. Уже несколько лет банки и МФО активно развивают такие экосистемы. Помимо финансовых решений, в них предлагаются также дополнительные сервисы:

— страхование;

— инвестиционные продукты;

— управление личными финансами;

— нефинансовые услуги.

Такие экосистемы позволяют удерживать клиента в рамках одного интерфейса. Взаимодействие становится более удобным, а потребности клиента — предсказуемыми.

Подведем итоги

Цифровизировать — это значит внедрять цифровые технологии в повседневную жизнь, и Казахстан уже активно реализует эту задачу в сфере личных финансов. От развития цифрового тенге до внедрения искусственного интеллекта и блокчейна — все эти инициативы формируют современную финансовую экосистему. В 2025 году тренд на автоматизацию, онлайн-сервисы и безопасность только усиливается. Благодаря цифровизации финансовый сектор становится более доступным, прозрачным и удобным для каждого гражданина РК.