Следите за новостями

Цифра дня

3,2 трлн тг. — объемы электронной торговли в РК в 2024 г.

    Президент дал одну неделю на анализ работы правоохранительных органов

    Он также поручил реформировать уголовно-исполнительную систему, Генпрокуратуре и правительству придется изучить зарубежный опыт.

    24 июня 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Касым-Жомарт Токаев во время выступления на коллегии правоохранительных органов дал одну неделю на анализ их работы. В анализе изложат все недостатки и предложения. Президент поручил внедрить ИИ (можно работать с новым суперкомпьютером, который скоро запустят), запустить платформу видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц и транспорта, анализа поведения граждан, обеспечить надежную защиту персональных данных граждан, передает Sputnik.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.