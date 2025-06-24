Президент дал одну неделю на анализ работы правоохранительных органов

Он также поручил реформировать уголовно-исполнительную систему, Генпрокуратуре и правительству придется изучить зарубежный опыт.

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на коллегии правоохранительных органов дал одну неделю на анализ их работы. В анализе изложат все недостатки и предложения. Президент поручил внедрить ИИ (можно работать с новым суперкомпьютером, который скоро запустят), запустить платформу видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц и транспорта, анализа поведения граждан, обеспечить надежную защиту персональных данных граждан, передает Sputnik.