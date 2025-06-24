Суперкомпьютер подключат к борьбе с преступностью – поручение Токаева

Нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов 23 июня 2025 года заявил, что нужно использовать появившийся недавно в стране суперкомпьютер для предотвращения преступлений. Как отметил Президент, многие правонарушения в стране происходят при схожих обстоятельствах, под действием одних и тех же факторов, передает Zakon.kz.

«При должном анализе их можно своевременно предупредить. Другими словами, нуждается в перезагрузке система прогнозирования преступных угроз и противодействия им, — сказал Токаев. Для этого, по его словам, надо в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. — Это ведомство не должно быть просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности. Требуется задействовать возможности искусственного интеллекта и больших данных. С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сейчас готовится к запуску».

Президент считает, что нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности.

«Здесь ключевую роль должно сыграть профильное министерство. Поручаю максимально оцифровать рабочие процессы — это повысит продуктивность работы и снизит коррупционные риски. Технологии искусственного интеллекта могут помочь стандартизировать правоприменительную практику. Это позволит избежать ситуаций, когда одни и те же деяния квалифицируются совершенно по-разному, и граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс», — резюмировал глава государства.