Багдат Мусин показал распаковку топовых видеокарт для казахстанского суперкомпьютера

В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.

Багдат Мусин, глава Казахтелекома, показал кадры распаковки новейших графических чипов NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. На их основе в Казахстане будет собран суперкомпьютерный кластер — первый в истории центральноазиатского региона.

«Вчера заглянули на склад. Убедиться, что железо „будущего Казахстана“ благополучно прибыло. Выдохнули. Видеокарты на месте. Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы — на площадке дата-центра АО „Казахтелеком“. Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти. Все это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. И, конечно, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов. Казахтелеком, к слову, стал первым официальным партнером техногиганта NVIDIA в Центральной Азии. В общем, подключаемся к большой вычислительной игре», — написал Багдат Мусин на своей странице в соцсети.