Когда все банки подключат к общенациональной системе QR-платежей?

До конца года планируется подключить все банки к системе — либо через стандартные партнерские механизмы, либо посредством законодательных изменений.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, на каком этапе процесс подключения банков страны к единой системе QR. Единым оператором системы будет Национальная платежная корпорация, которая является дочерней организацией Национального банка, передает Zakon.kz.

«Сейчас через ее систему уже проходит 90% всех безналичных платежей. Для примера, 5,9 трлн тенге в день обрабатывают. Она же и будет являться оператором общенационального QR. Сейчас у нас три банка вошли, еще, по-моему, девять банков в тестовом режиме», — озвучил Тимур Сулейменов.

До конца года планируется подключить все банки к системе — либо через стандартные партнерские механизмы, либо посредством законодательных изменений.

«Либо же мы параллельно двигаем как раз через Парламент ряд законодательных поправок, направленных на обязательное участие всех банков в системе, которую я сейчас описал. Мы будем параллельными путями идти. У банков есть понимание. Здесь нужно просто понимать, что это большой технологический процесс», — рассказал председатель Национального банка РК.

Он отметил, что у каждого банка своя техническая архитектура и все стремятся развивать собственные экосистемы.

«Нужно обеспечить подключение к единому центру, к единому оператору. Дополнительные деньги, человеческие ресурсы, финансовые, технологические ресурсы. Требовать, чтобы они сделали это здесь и сейчас, сложно. Но мы в хорошем смысле слова их поддавливаем. Это постоянно у нас, когда мы встречаемся с банками, одна из тем для обсуждения», — дополнил Тимур Сулейменов.

Напомним — в феврале председатель НБК Тимур Сулейменов сообщил, что единый QR для всех банков может заработать уже в 2025 году. Позднее, в марте, мы узнали у экспертов, чем осложняется внедрение единого QR-кода в банках Казахстана.