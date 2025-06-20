Как «цифра» помогает бизнесу быть в безопасности: от жизней работников до своей информации? Разбор примеров

Современный бизнес невозможно представить без цифровых решений.

Даже у маленьких компаний есть компьютеры с системами учета и бухгалтерии, не говоря о крупных промышленных предприятиях и финансовых холдингах с системами видеонаблюдения, торговли и оказания услуг. И эти сервисы не обязательно бывают корпоративными: почти у каждого в телефоне есть мобильные приложения банков, услуг доставки или маркетплейсы. Все это в совокупности — огромная цифровая инфраструктура, которая требует не только развития для внедрения новых возможностей, но и — что важно — защиты и стабильности в работе. Вокруг этого образовался целый сектор IT-бизнеса, который предлагает услуги по автоматизации и контролю безопасности, защите данных и борьбы с мошенниками.

Привлечение таких компаний и специалистов может выглядеть для бизнеса сложно и не всегда оправданно в расходах, но все же очень важно на практике. Именно это и стало центральной темой на конференции Softline FAST, которая прошла 27 мая в Астане. Рассказываем на конкретных примерах, как это работает и какие выгоды дает предпринимателям.

Как решить проблемы с безопасностью людей?

Конференцию Softline FAST открыл Роман Яшин, директор ГК Softline в Центральной Азии. Softline — группа компаний родом из России с представительствами в нашем регионе, а также во Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ. Группа предлагает самые разные цифровые решения: с искусственным интеллектом и разработкой программного обеспечения, производством оборудования, разработкой решений по информационной безопасности и внедрения проектов цифровой трансформации. При этом почти все используемые Softline технологии — собственные.

«По итогам прошлого года доля собственных решений в выручке компании достигла 70%. Это значит, что наши решения и экспертиза востребованы рынком и то, что мы все больше опираемся на собственные разработки. (…) Последние годы доказали, что мы можем находить самые нестандартные решения для самых сложных задач и при этом всегда ставим в центр внимания вызовы, с которыми сталкиваются наши заказчики. Нам важно не просто продать продукты или услугу, а предоставить реальный результат, который решает задачи и приносит ощутимую ценность», — сказал Роман Яшин.

Первым примером цифровых решений с практической пользой для бизнеса стало обеспечение безопасности труда. 2025 год в нашей стране был объявлен Годом рабочих профессий. Люди труда формируют базу экономического развития страны, и потому становится еще более важным обеспечить охрану труда: от того, насколько хорошо на предприятиях соблюдаются условия труда, зависит их будущее.

Сейчас же ситуация такая: ежегодно на казахстанских предприятиях регистрируют более 1 400 несчастных случаев. Для их предотвращения внедряют всё большие штрафные санкции, но этого недостаточно. С развитием промышленности нужно не просто соблюдать имеющиеся нормы по технике безопасности, а внедрять новые технологии, развивать культуру безопасности и применять новые решения для снижения рисков. В этом как раз и могут помочь цифровые решения.

Дмитрий Ходьков, исполнительный директор компании Visitech (входит в ГК Softline), подчеркнул, что сейчас лидирующими отраслями по нарушениям остаются нефтегаз, горнодобывающий сектор, строительство и другие.

В свою очередь Дмитрий Дамаскин, руководитель отдела международных продаж NVI Solutions, добавил, что казахстанские компании без новых «безопасных» технологий не только могут рисковать здоровьем работников, но и нести потери — через штрафы, непроизводственное время и репутационные риски.

Часть бизнеса, впрочем, уже реагирует на эти вызовы. К примеру, национальная компания QazaqGaz начала внедрять разные системы по контролю ТБ, и благодаря этому уже смогли на 33% снизить травматизм.

«Компании думают об этом и предпринимают конкретные шаги. Но 33% — это далеко не предел», — подчеркивает Дамаскин.

Для получения максимального эффекта — а значит и снижения травматизма и технологических нарушений — нужно использовать целый комплекс решений. Сейчас же дела зачастую обстоят иначе.

Ранее долгое время контроль за безопасностью производства велся вручную. Супервайзеры ходили по объектам и пытались высматривать проблемы, но это не было эффективно — закрывалось только порядка 10% всех нарушений.

Сейчас же почти все предприятия имеют системы видеонаблюдения, через которые операторы в ситуационных центрах отслеживают десятки мониторов в поисках нарушений и инцидентов. Но это неэффективно из-за человеческого фактора — люди физически не успевают следить за всеми камерами, а иногда и не могут определять нарушения из-за отсутствия должных знаний.

«Теперь же все становится эффективнее. Мы предоставляем видеонаблюдение в режиме 24/7 с подключением к видеоаналитике. Один из наших клиентов в 2022 году вел мониторинг классическим путем, и за календарный год супервайзером и его командой было отрапортовано около 300 нарушений охраны труда. Наша система за три месяца выявила более 9 600 нарушений, и все они были верифицированы и подтверждены. Это реальная разница в уровне контроля», — рассказал Дмитрий Дамаскин.

При этом системы контроля могут быть самыми разными. У компании есть кейс в нефтегазовой отрасли, где нужно было выявлять разливы нефти на удаленных площадках в Сибири. И если раньше компания-заказчик тратила большие деньги на их патрулирование персоналом, то теперь выезды нужны только при выявлении конкретных фактов нарушений.

А непосредственно на производственных площадках можно использовать нагрудные камеры работников для отслеживания нарушений. Благодаря этому каждый работник фактически становится надсмотрщиком для другого: система выявляет нарушения ТБ, включая неправильно надетую форму, отсутствие перчаток и другие.

Дмитрий Ходьков, в свою очередь, напомнил, что компании, которые хотят внедрить цифровые решения, часто совершают типичные ошибки, такие как интеграция непроверенных на совместимость решений, многие из которых имеют скрытые затраты на владение. Результатом могут стать сорванные сроки, бюджеты и в целом стратегия трансформации бизнеса. Подобных ошибок легко избежать. Для этого можно обратиться к профильным компаниям, которые подберут технологии под конкретные цели бизнеса или же помогут разобраться, где есть «узкие» места и риски, сформулируют поэтапную стратегию и помогут в ее реализации.

Виртуализация поддержит стабильную инфраструктуру

Другой важный для бизнеса пример — это виртуализация и управление серверами, на которых хранятся данные или работают приложения, системы оказания услуг. В этом направлении работает ISPsystem из группы Астра. Руководитель проектов этой компании Роман Демидов представил последние разработки из данной сферы. В этом направлении работает ISPsystem из «Группы Астра». Руководитель проектов этой компании Роман Демидов представил продукты с последними обновлениями.

У ISPsystem 3 флагманских решения, которые позволяют управлять серверными оборудованием, построить отказоустойчивую среду с серверной виртуализацией, а также выстроить автоматический учет и мониторинг любых IT-услуг организации.

Например, VMmanager — это масштабируемая платформа для построения отказоустойчивых сред виртуализации. Решение управляет аппаратной и контейнерной виртуализацией, изолируя виртуальную инфраструктуру от физической и абстрагируя управление ресурсами, а также позволяет создавать кластеры. Одним из сценариев использования VMmanager является организация виртуализации удаленных рабочих столов (VDI) совместно с продуктом Termidesk.

Это решение используют более 1 000 компаний по всему миру, говорит Роман Демидов — от маленьких до больших структур, у которых может быть и один сервер, и десятки тысяч. На иллюстрации ниже — примеры внедрения и выгоды, которые получил бизнес.

При этом VMmanager можно установить как внутри закрытого контура, что важно для государственных организаций, так и в открытом. Продукт подходит для любого бизнеса, в том числе для операторов, которые оказывают услуги клиентам.

Следующим выступил Денис Акимов, руководитель коммерческого отдела Termidesk из «Группы Астра». Основной продукт компании — это решения из сферы VDI. Если упростить, то VDI — это виртуализация рабочих мест, когда у каждого сотрудника компании есть свой виртуальный ПК, но данные хранятся централизованно.

Это удобно, потому что информация хранится в защищенном от утечек месте, но при этом сотрудник имеет доступ к нужным приложениям и документам, нужным для его работы.

Решение Termidesk отличается безопасностью, производительностью и возможностью быстро масштабироваться в зависимости от нужд бизнеса.

В России им, например, воспользовались «Сбербанк» и особая экономическая зона «Алабуга» (Татарстан, РФ). Они успешно перенесли в среду Termidesk тысячи рабочих мест персонала.

Другая важная тема для бизнеса — это кибербезопасность. Не секрет, что сейчас одной из главных угроз для компаний являются взломы, которые приводят к краже данных бизнеса и клиентов или вовсе нарушению работы информационных систем.

Это стало темой выступления Андрея Хлебникова, руководителя департамента технологического развития, и Константина Мельникова, руководителя департамента специальных сервисов, компании Infosecurity (ГК Softline).

Специалисты компании могут помочь бизнесу начать с самого важного — определить уровень развития системы информационной безопасности…

… и ситуацию с имеющимися в ней рисками.

Это поможет понять, на каком этапе развития находится система информационной безопасности и какие цифровые решения предпринимателю следует внедрять. Кроме непосредственно консалтинговых услуг, Infosecurity предлагает и свои решения — от безопасности корпоративных приложений до тестов на проникновение и защиты от внешних угроз.

Константин Мельников рассказал о трендах киберпространства, цифровых угрозах, методах противодействия им и новом сервисе.

Данное мероприятие стало днем локального анонса DRP-решения нового поколения CYBERDEF, направленного на защиту компании от цифровых угроз, генерируемых за пределами защищаемого периметра. CYBERDEF обеспечивает мониторинг, выявление и пресечение внешних и внутренних угроз, включая фишинг, утечки данных, недобросовестное использование бренда, распространение фейков и негативной повестки, атак с использованием социальной инженерии. Решение ориентировано на компании с широкой цифровой инфраструктурой, с активным присутствием в интернете и высоким вниманием к защите своей репутации.

«В нашем фокусе — проактивная защита наших Заказчиков от цифровых угроз и выстраивание долгосрочных позитивных отношений. Мы выступаем не просто в роли исполнителя, а надежного партнера, на которого всегда можно положиться. Тренды киберпространства на столько стремительно изменяются, что все больше компаний осознают ценность не только в культивировании собственных компетенций, но и привлечении команд с „живой“ экспертизой. Команда решения CYBERDEF одна из них», — прокомментировал Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity (ГК Softline).

Но почему это важно? В первую очередь, под угрозой доходы бизнеса и его репутация. Если информационные системы на каком-либо заводе подвергнуться внешней атаке, то производство может остановиться — а это и потери денег из-за недовыпуска продукции, и даже риски производственного травматизма у персонала.

Риски существуют самые разнообразные — это не только кража данных клиентов или промышленной информации. Существуют и кейсы вымогательства за якобы неразглашение данных, и фишинговые атаки, и просто утечки в процессе работы с фрилансерами, и многие другие.

Чтобы этого избежать, предпринимателям нужно уделять внимание своей информационной безопасности. Экономические выгоды в этом случае очевидны — в первую очередь это стабильность работы всего бизнеса.

В этой связи развитый рынок цифровых услуг для предприятий — от самых малых компаний до крупных холдингов — помогает бизнесу уверенно развиваться, становясь эффективнее и при этом, не боясь новых угроз.