Закон против отмывания денег приняли депутаты

Документ ужесточает контроль над подозрительными сделками.

В Казахстане вступили в силу новые поправки в законодательство, направленные на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь под пристальное внимание органов финансового мониторинга попадут не только новые субъекты, но и «подозрительные» операции, включая транзакции с цифровыми активами, передает Liter.kz.

Мажилис принял во втором чтении закон, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Поправки разработаны для приведения казахстанского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В рамках нового закона значительно расширяется список субъектов финансового мониторинга. Теперь в него войдут операторы сотовой связи и государственная корпорация «Правительство для граждан». Депутаты также предложили сохранить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.

«Одним из ключевых нововведений является введение понятия „подозрительная деятельность“. Ее будут определять по периодичности, размерам и направленности денежных переводов. Например, если на один и тот же счет ежедневно поступает одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке, которой займется АФМ. Субъекты финансового мониторинга обяжут направлять в уполномоченный орган сообщения о любой подозрительной деятельности», — сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

Поправки также ужесточают понятие «безупречная деловая репутация». Теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, чьи действия ранее способствовали отмыванию преступного имущества или финансированию терроризма, не смогут занимать руководящие должности в финансовых учреждениях.

Важным изменением стало установление порога для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, был снижен порог для финансового мониторинга операций по продаже культурных ценностей в наличной форме — с 45 миллионов до 1 миллиона тенге. Эксперты отмечают, что эта мера направлена на минимизацию рисков незаконного вывоза из страны предметов, которые могут иметь невысокую стоимость, но большую культурную или историческую ценность.