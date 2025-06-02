Число безналичных операций в РК побило рекорд

В апреле зафиксировано 1,15 млрд транзакций с картами казахстанских и зарубежных эмитентов.

Рост к марту составил 7%, к апрелю 2024 г. — 14%. Значение стало самым высоким для любого месяца в статистике Нацбанка РК. Что касается суммы безналичных транзакций, то в апреле она приблизилась к 14,9 трлн тг. Тут рекордов уже нет, но рост имеется: к марту — 3%, в годовом выражении — 21% номинально (с поправкой на инфляцию — 9%). Такие данные приводит Первое кредитное бюро.

Еще одна интересная деталь касается структуры безналичных операций. Число транзакций, проведенных через QR-указание (322 млн ед.), тоже установило рекорд для любого месяца по крайней мере с мая 2023 г., за все те почти два года, что этот тип операций фигурирует в статистике НБРК. Их доля в числе безналичных транзакций достигла 28%, что тоже стало максимумом за весь доступный период. С точки зрения суммы их значимость, впрочем, уже меньше: доля — 10%, или менее 1,5 трлн тг. в апреле.