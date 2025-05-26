Определены новые сроки перехода на цифровое телерадиовещание

Приказом министра культуры и информации от 12 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года и определяет следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, передает Zakon.kz.

До 1 декабря 2025 года — 13 населенных пунктов: Атырауская область (село Балкудук, село Азгир, село Коныртерек, село Асан, село Уштаган, село Суюндук, село Батырбек, село Егинкудук, село Жалгызапан), Область Абай (село Переменовка, село Орловка, село Жезкент, село Ремки2). До 1 декабря 2026 года — 133 населенных пункта, в том числе: Область Абай — 28 сел, Кызылординская область — 65 сел, Восточно-Казахстанская область — 25 сел, Атырауская область — 13 сел. До 1 декабря 2027 года — 1295 населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях.