В июне запустят межбанковские переводы по номеру телефона

Клиенты пяти банков смогу воспользоваться новой услугой.

В июне для клиентов пяти банков Казахстана запустят возможность межбанковских переводов по номеру телефона. Об этом сообщил советник председателя Национального банка Бинур Жаленов. Система была запущена в 2024 году в пилотном формате, а сейчас идет поэтапное подключение банков, передает Sputnik.

«С девятью банками на сегодня Национальная платежная корпорация (национальный оператор системы), заключила договор. Это Халык банк, Банк Центркредит, Фридом банк, РБК, Алтын банк, Береке, Хоумкредит и Нурбанк. Они уже активно разрабатывают и подключаются. Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков будут доступны переводы по номеру телефона», — сообщил спикер.

До конца года новый функционал будет запущен. Также Национальный регулятор инициировал поправки в рамках нового закона «О банках», предусматривающий обязательное подключение всех банков к этой системе. Ожидается, что с начала следующего года участвовать в системе будет каждый банк страны.