За два месяца в РК верифицировано более 3 млн устройств

С 25 марта в Казахстане введена обязательная верификация IMEI-кодов мобильных устройств.

Проект подразумевает несколько этапов. Первый — с 25 марта по 25 мая 2025 года, когда запущен механизм легализации ранее ввезенных, но не активированных либо не реализованных мобильных устройств. Основным цифровым инструментом является портал Kz-imei.kz, который обеспечивает регистрацию, верификацию и отслеживание статуса мобильных устройств.

Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дамир Сейсембеков рассказал об итогах первого этапа верификации: С момента вступления в силу изменений в приказ о введении верификации более 3 млн устройств верифицировано. На портале на сегодняшний день зарегистрирован 4 771 пользователь. Верификация активно продолжается. Портал работает, выдерживая нагрузку».

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП добавили информацию о ввезенных телефонах на портал. Кроме того, была проведена активная информационная кампания: организованы брифинги с бизнесом, а также широкое информирование на национальных телеканалах и в соцсетях.

Блокировку не верифицированных смартфонов было решено отложить до 25 июня.