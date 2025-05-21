Блокировку смартфонов отодвинули

25 марта 2025 года вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Все смартфоны, которые были завезены в РК до 25 марта и используются гражданами, не требуют дополнительной верификации. Они считаются уже верифицированными и автоматически попали в «белый список». Об этом заявил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.

Для юридических лиц с 25 мая вводится обязательная верификация сведений о ввозе и/или ремонте абонентских устройств для юридических лиц, включая импортеров, официальных представителей брендов, а также авторизованных сервисных центров. Для физических лиц- граждан Республики Казахстан в целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств предусмотрен дополнительный срок легализации — до 25 июня 2025 года.

«Если вы — физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность данный телефон (на каждое физлицо 2 устройства) зайти на портал и его бесплатно верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается», — сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

При этом представитель ведомства рассказал о последствиях, если не пройти верификацию, после 25 июня.

«Согласно правилам, если телефон, в который была вставлена SIM-карта, не верифицирован, то придет SMS, что телефон не верифицирован, и он попадет в „серый список“. Соответственно у вас будет возможность в течение 30 дней перевести его в „белый“ список. Если вы завезли его самостоятельно через госграницу, то у вас будет возможность его верифицировать, показав документы, что вы проходили границу. Или обратиться к продавцу техники и вернуть его. В течение 30 дней вы можете также пользоваться телефоном, вы не будете ограничены ни в каких сервисах, но периодически к вам будет приходить SMS, что ваш телефон находится в „сером“ списке», — пояснил Дамир Сейсембеков.

Спустя 30 дней телефон прейдет в черный список — в сетях сотовой связи работать не будет.

Верификация осуществляется через портал Kz-imei.kz.