AI-агенты: новая рабочая сила, которая меняет бизнес
Как цифровые помощники уже трансформируют компании — в центре внимания на Kazakhstan Technology Summit 2025.
Мир стремительно входит в новую технологическую эпоху, где искусственный интеллект перестает быть абстрактным понятием. Сегодня AI-агенты — это уже реальность: они работают в продажах, бухгалтерии, маркетинге и администрировании. Кто их создает, как они устроены и какие возможности открывают для бизнеса? Эти и другие вопросы станут главной темой Kazakhstan Technology Summit (K-Tech), который пройдет 4 июня в DoubleTree by Hilton Almaty. С 2018 года конференция собирает лидеров индустрии под эгидой Kazakhstan Growth Forum (входит в Centras Group).
«AI-агенты сегодня — это цифровые помощники, способные брать на себя рутинные задачи и выдерживать заданные стандарты качества, — отмечает Кайрат Базарбеков, CIO Centras Group и чемпион K-Tech. — Их внедрение дает бизнесу то, что раньше казалось невозможным: стабильность, масштабируемость и резкое повышение производительности».
AI-агенты — это следующая ступень эволюции цифровых решений. Они уже приходят на смену привычным облачным сервисам и SaaS-моделям. Управление данными становится проще, дешевле и точнее. Это создает новое конкурентное преимущество — особенно для малых и средних компаний, где гибкость и скорость внедрения выше.
«Даже у небольших команд, работающих в CRM-системе, есть шанс создавать своих AI-агентов на базе открытых технологий. Это стало доступным как никогда ранее», — говорит Кайрат.
Но технические решения сами по себе не работают. AI-агенты эффективны только там, где уже заложен фундамент цифровой культуры: автоматизированы базовые процессы, налажено хранение данных, сотрудники понимают, как взаимодействовать с технологиями.
«Если компания уже на 60–70% стоит на цифровых рельсах — самое время подключать агентов. Они станут катализатором масштабирования, аналитики и улучшения клиентского сервиса», — подчеркивает Кайрат Базарбеков.
На K-Tech участники услышат реальные истории компаний, внедривших AI-агентов:
— Какие задачи они автоматизировали?
— С какими барьерами столкнулись?
— Как адаптировали корпоративную культуру?
— И главное — что получилось в итоге?
«Мы собрали экспертов, которые внедряли разные модели агентов, чтобы показать на практике, как эти технологии работают в финансах, рознице, медицине. Все — на конкретных примерах», — делится Кайрат.
Многие боятся, что AI-агенты заменят человека. Но в реальности все наоборот — они становятся инструментом усиления.
«AI-агент — это ваш корпоративный робот. Он не отнимает работу, а помогает вам выполнять ее быстрее и качественнее. То, что раньше занимало 10 часов, теперь можно сделать за 5. Выигрывает и компания, и сотрудник», — объясняет CIO Centras Group.
K-Tech — крупнейшая в Казахстане технологическая площадка для CIO, CEO и лидеров цифровой трансформации. Ежегодно она собирает более 250 топ-менеджеров, экспертов и визионеров. В этом году внимание будет приковано к AI-агентам — новой волне автоматизации, уже меняющей правила игры в бизнесе. Узнайте больше об участии на K-Tech здесь.
Присоединяйтесь 4 июня. Узнайте, как внедрить агентов в свою компанию — и сделать шаг в сторону будущего.