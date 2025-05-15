AI-агенты: новая рабочая сила, которая меняет бизнес

Как цифровые помощники уже трансформируют компании — в центре внимания на Kazakhstan Technology Summit 2025.

Мир стремительно входит в новую технологическую эпоху, где искусственный интеллект перестает быть абстрактным понятием. Сегодня AI-агенты — это уже реальность: они работают в продажах, бухгалтерии, маркетинге и администрировании. Кто их создает, как они устроены и какие возможности открывают для бизнеса? Эти и другие вопросы станут главной темой Kazakhstan Technology Summit (K-Tech), который пройдет 4 июня в DoubleTree by Hilton Almaty. С 2018 года конференция собирает лидеров индустрии под эгидой Kazakhstan Growth Forum (входит в Centras Group).

«AI-агенты сегодня — это цифровые помощники, способные брать на себя рутинные задачи и выдерживать заданные стандарты качества, — отмечает Кайрат Базарбеков, CIO Centras Group и чемпион K-Tech. — Их внедрение дает бизнесу то, что раньше казалось невозможным: стабильность, масштабируемость и резкое повышение производительности».

AI-агенты — это следующая ступень эволюции цифровых решений. Они уже приходят на смену привычным облачным сервисам и SaaS-моделям. Управление данными становится проще, дешевле и точнее. Это создает новое конкурентное преимущество — особенно для малых и средних компаний, где гибкость и скорость внедрения выше.

«Даже у небольших команд, работающих в CRM-системе, есть шанс создавать своих AI-агентов на базе открытых технологий. Это стало доступным как никогда ранее», — говорит Кайрат.

Но технические решения сами по себе не работают. AI-агенты эффективны только там, где уже заложен фундамент цифровой культуры: автоматизированы базовые процессы, налажено хранение данных, сотрудники понимают, как взаимодействовать с технологиями.

«Если компания уже на 60–70% стоит на цифровых рельсах — самое время подключать агентов. Они станут катализатором масштабирования, аналитики и улучшения клиентского сервиса», — подчеркивает Кайрат Базарбеков.

На K-Tech участники услышат реальные истории компаний, внедривших AI-агентов:

— Какие задачи они автоматизировали?

— С какими барьерами столкнулись?

— Как адаптировали корпоративную культуру?

— И главное — что получилось в итоге?

«Мы собрали экспертов, которые внедряли разные модели агентов, чтобы показать на практике, как эти технологии работают в финансах, рознице, медицине. Все — на конкретных примерах», — делится Кайрат.

Многие боятся, что AI-агенты заменят человека. Но в реальности все наоборот — они становятся инструментом усиления.

«AI-агент — это ваш корпоративный робот. Он не отнимает работу, а помогает вам выполнять ее быстрее и качественнее. То, что раньше занимало 10 часов, теперь можно сделать за 5. Выигрывает и компания, и сотрудник», — объясняет CIO Centras Group.

K-Tech — крупнейшая в Казахстане технологическая площадка для CIO, CEO и лидеров цифровой трансформации. Ежегодно она собирает более 250 топ-менеджеров, экспертов и визионеров. В этом году внимание будет приковано к AI-агентам — новой волне автоматизации, уже меняющей правила игры в бизнесе. Узнайте больше об участии на K-Tech здесь.

Присоединяйтесь 4 июня. Узнайте, как внедрить агентов в свою компанию — и сделать шаг в сторону будущего.