Школьники из Шалкара создали устройство, которое помогает на уроках физики и информатики

Юные изобретатели учатся в 9 классе средней школы № 3.

Свое творение они называют робот-лаборант. При его разработке они использовали язык C++ и микроконтроллер Arduino. Управлять устройством можно через смартфон, а схемы они разработали в Tinkercad, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве просвещения РК, основная функция робота — это подсказывать, какие инструменты и детали нужны для занятий по робототехнике, напоминать о правилах безопасности и помогать в проведении лабораторных работ. Это делает учебный процесс нагляднее и интереснее.

«Наш робот облегчает учителям организацию лабораторных работ, а у ребят усиливает самостоятельность и интерес к инженерным профессиям», — рассказывают школьники. Авторы планируют доработать проект и в будущем помочь автоматизировать образовательный процесс.