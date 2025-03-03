Жаслан Мадиев встретился с генеральным директором ГК «Роскосмос»

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в сфере космических исследований и запусков, а также в реализации совместных проектов.

27 февраля на космодроме «Байконур» состоялась встреча главы ЦРИАП Жаслана Мадиева с генеральным директором Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

Проект по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» является стратегическим направлением в развитии космической отрасли Казахстана и России. Он направлен на создание новой пусковой инфраструктуры, обеспечивающей запуск перспективных ракет-носителей. В ходе встречи участники посетили объекты комплекса и ознакомились с ходом реализации проекта.

Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году. Обсуждались основные мероприятия, посвященные юбилею, и их организационные вопросы.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в сфере космических исследований и запусков, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие и использование космической инфраструктуры.