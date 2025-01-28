Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2024 года

Выручка операторов не дотянула до 1,4 трлн, а темпы роста год к году остались на уровне 11%.

Январь–декабрь 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–декабрь 2024 года казахстанские операторы связи заработали 1,36 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–декабре 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–декабре составил 28,8 млрд тенге, что на 2% больше объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); доходы от интернет-услуг — 724,3 млрд тенге (+25%), доходы услуг сотовой связи — 229,7 млрд тенге (-7%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 251,5 млрд тенге (+2%).

Как и ранее услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,6% всего рынка телекоммуникаций республики (нейтрально).

Декабрь 2024

Услуг связи в декабре 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 122,5 млрд тенге, что на 11% больше объема услуг связи в декабре 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2024 года составила 1,23 млрд тенге против 1,38 млрд тенге годом ранее (-11,5%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,24 млрд тенге (-4%). От услуг интернета операторы выручили 69,2 млрд тенге (+27,5%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,51 млрд тенге против 4,17 млрд тенге годом ранее (+8%); от услуг мобильной связи — 18,4 млрд (-11%); от прочих телекоммуникационных услуг — 22 млрд тенге против 22,3 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-1,6%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,22 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,7%), абонентов сотовой связи — 26,17 млн единиц (100,3%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,98 млн единиц (100,4%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72,5%.

Самое главное

Темпы роста доходов операторов продолжают стагнировать.