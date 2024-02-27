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Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2023 года

Выручка телеком-операторов по итогам 2023 года составила более 1,2 трлн тенге.

27 февраля 2024 08:30, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Январь–декабрь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–декабрь 2023 года казахстанские операторы связи заработали 1,223 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в январе–декабре 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–декабре ушедшего года составил 28,3 млрд тенге, что примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2022 года (здесь и далее); интернет-услуги — 566,8 млрд тенге (на 20% больше), и услуги сотовой связи — 259,7 млрд тенге (+3%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 247,3 млрд тенге (+6%).

Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе–декабре 2023 года

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Декабрь 2023

Услуг связи в декабре 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 110,4 млрд тенге, что на 6% больше объема декабря 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2023 года составила 1,38 млрд тенге против 1,51 млрд тенге годом ранее (-8%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,33 млрд тенге (нейтрально). От услуг интернета операторы выручили 51,4 млрд тенге (+14%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,17 млрд тенге против 3,9 млрд тенге годом ранее (+7%); от услуг мобильной связи — 23,5 млрд (+6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 22,3 млрд тенге против 23,5 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (-5%).

Доходы телекоммуникационного сектора Казахстана, помесячно, 2017–2023 гг, млрд тенге

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2023 года число абонентов фиксированного интернета осталось на отметке выше 3 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем ушедшего года — 100,9%), абонентов сотовой связи — 25,3 млн единиц (100,1%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 17,7 млн единиц (99,8%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи оставил 70%.

Самое главное

Еще один хороший год для телекома, темпы роста заметно выросли (с 8% по итогам 2022 года до 11%).

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