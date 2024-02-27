Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2023 года

Выручка телеком-операторов по итогам 2023 года составила более 1,2 трлн тенге.

Январь–декабрь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–декабрь 2023 года казахстанские операторы связи заработали 1,223 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в январе–декабре 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–декабре ушедшего года составил 28,3 млрд тенге, что примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2022 года (здесь и далее); интернет-услуги — 566,8 млрд тенге (на 20% больше), и услуги сотовой связи — 259,7 млрд тенге (+3%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 247,3 млрд тенге (+6%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Декабрь 2023

Услуг связи в декабре 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 110,4 млрд тенге, что на 6% больше объема декабря 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2023 года составила 1,38 млрд тенге против 1,51 млрд тенге годом ранее (-8%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,33 млрд тенге (нейтрально). От услуг интернета операторы выручили 51,4 млрд тенге (+14%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,17 млрд тенге против 3,9 млрд тенге годом ранее (+7%); от услуг мобильной связи — 23,5 млрд (+6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 22,3 млрд тенге против 23,5 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (-5%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2023 года число абонентов фиксированного интернета осталось на отметке выше 3 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем ушедшего года — 100,9%), абонентов сотовой связи — 25,3 млн единиц (100,1%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 17,7 млн единиц (99,8%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи оставил 70%.

Самое главное

Еще один хороший год для телекома, темпы роста заметно выросли (с 8% по итогам 2022 года до 11%).