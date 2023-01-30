Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2022 года

По сравнению с 2021 годом, выручка отрасли выросла на 8% — темпы роста замедлились.

Январь–декабрь 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за 12 месяцев 2022 года объем рынка телекоммуникаций Казахстана составил 1,106 трлн тенге, что на 8% больше объема услуг связи за январь–декабрь 2021 года (по состоянию на январь–декабрь 2021-го рост составлял 14,4% — справочно). Объем услуг местной телефонной связи в январе–декабре ушедшего года, по данным Бюро, составил 29,1 млрд тенге, что на 16,6% меньше объема 2021 года; услуг сети интернет — 474,1 млрд тенге (на 15,4% больше) и услуг сотовой связи — 250,6 млрд тенге (на 2,2% меньше).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 86,8% всего рынка телекоммуникаций республики.

Декабрь 2022

В декабре 2022 года операторами связи, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано услуг на сумму 104,4 млрд тенге, что на 15,7% больше объема декабря 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2022 года составила 1,51 млрд против 1,47 млрд годом ранее (+3%). Доходы в секторе местной телефонной связи — 2,33 млрд тенге (-19%). От услуг интернета операторы выручили 45,25 млрд тенге (+19%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,9 млрд тенге против 3,81 млрд тенге годом ранее (+2%); от услуг мобильной связи — 22,2 млрд (+2%); от прочих телекоммуникационных услуг — 23,5 млрд тенге (на 20% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,835 млн (-35 тысяч), количество абонентов сотовой связи — 25,12 млн единиц (+120 тысяч), из них почти 17,4 млн имеют доступ к интернету (нейтрально). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,3% (68% по итогам декабря 2021-го — для справки). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета составило 2,89 млн (прирост базы — примерно 20 тысяч).

Самое главное

Как мы и предполагали, операторы уверенно перешагнули отметку в триллион тенге. Таким образом, для телекома пока все складывается удачно, хотя темпы роста и замедляются.