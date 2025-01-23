Technovation Girls Kazakhstan открывает набор менторов для нового сезона

Программа за восемь лет вдохновила более 2 000 казахстанских школьниц на создание инновационных продуктов для решения социальных проблем.

Technovation Girls проводится при поддержке Yandex Qazaqstan, предоставляя участницам доступ к современным инструментам и знаниям, которые помогают им глубже понимать технологии и их применение для решения социальных вызовов. В рамках поддержки от YandexQazaqstan организуются интерактивные лекции и вебинары с участием практикующих экспертов, тренинги по командной работе и коммуникациям. Эти мероприятия, доступные на казахском и русском языках, дают школьницам из всех регионов Казахстана возможность освоить ключевые навыки, необходимые для разработки и реализации успешных проектов.

В октябре 2024 года команда восьмилетних участниц из Казахстана завоевала награду «Technical Prize» на финале Technovation Girls Global Summit в Кремниевой долине, США. Их проект, мобильное приложение IHear, использующее искусственный интеллект для помощи детям с кохлеарными имплантами, был признан одним из самых технически сильных решений.

Эти успехи стали возможны не только благодаря таланту девочек, но и усилиям их менторов. Менторы играют ключевую роль: они вдохновляют, поддерживают и помогают командам достигать результатов мирового уровня.

В новом сезоне лучшие проекты и их менторы получат уникальную возможность представить свои разработки в Кремниевой долине, США, на мировом финале программы.

Кто может стать ментором?

Мы приглашаем людей, готовых делиться опытом и вдохновлять школьниц, помогая им раскрыть свой потенциал.

— Профессионалы в сферах IT, бизнеса, дизайна, педагогики и других отраслей.

— Все, кто заинтересован в развитии технологий и предпринимательства у школьниц.

— Опыт в разработке приложений или предпринимательстве приветствуется, но не обязателен.

Роль ментора

— Руководство командой девочек на всех этапах разработки продукта: от идеи до готового приложения или AI-решения.

— Обучение основам технологий, бизнес-планирования и навыкам презентации.

— Помощь в создании решений для социальных проблем через технологии.

— Создание безопасной, поддерживающей и мотивирующей атмосферы.

Почему стоит стать ментором?

— Участие в программе мирового уровня и возможность представить Казахстан на глобальной арене.

— Вклад в развитие молодых талантов и технологий в стране.

— Личное и профессиональное развитие в роли наставника для команд.

— Получение международного сертификата ментора.

Рекомендуемая дата регистрации для менторов — 27 января 2025 года. Чтобы стать частью программы, заполните заявку на сайте Technovation.kz.