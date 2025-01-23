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$470 млн превысил казахстанский экспорт IT-услуг

    Technovation Girls Kazakhstan открывает набор менторов для нового сезона

    Программа за восемь лет вдохновила более 2 000 казахстанских школьниц на создание инновационных продуктов для решения социальных проблем.

    23 января 2025 11:36, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Technovation Girls проводится при поддержке Yandex Qazaqstan, предоставляя участницам доступ к современным инструментам и знаниям, которые помогают им глубже понимать технологии и их применение для решения социальных вызовов. В рамках поддержки от YandexQazaqstan организуются интерактивные лекции и вебинары с участием практикующих экспертов, тренинги по командной работе и коммуникациям. Эти мероприятия, доступные на казахском и русском языках, дают школьницам из всех регионов Казахстана возможность освоить ключевые навыки, необходимые для разработки и реализации успешных проектов.

    В октябре 2024 года команда восьмилетних участниц из Казахстана завоевала награду «Technical Prize» на финале Technovation Girls Global Summit в Кремниевой долине, США. Их проект, мобильное приложение IHear, использующее искусственный интеллект для помощи детям с кохлеарными имплантами, был признан одним из самых технически сильных решений.

     Эти успехи стали возможны не только благодаря таланту девочек, но и усилиям их менторов. Менторы играют ключевую роль: они вдохновляют, поддерживают и помогают командам достигать результатов мирового уровня.

    В новом сезоне лучшие проекты и их менторы получат уникальную возможность представить свои разработки в Кремниевой долине, США, на мировом финале программы.

    Кто может стать ментором?

    Мы приглашаем людей, готовых делиться опытом и вдохновлять школьниц, помогая им раскрыть свой потенциал.

    — Профессионалы в сферах IT, бизнеса, дизайна, педагогики и других отраслей.
    — Все, кто заинтересован в развитии технологий и предпринимательства у школьниц.
    — Опыт в разработке приложений или предпринимательстве приветствуется, но не обязателен.

    Роль ментора

    — Руководство командой девочек на всех этапах разработки продукта: от идеи до готового приложения или AI-решения.
    — Обучение основам технологий, бизнес-планирования и навыкам презентации.
    — Помощь в создании решений для социальных проблем через технологии.
    — Создание безопасной, поддерживающей и мотивирующей атмосферы.

    Почему стоит стать ментором?

    — Участие в программе мирового уровня и возможность представить Казахстан на глобальной арене.
    — Вклад в развитие молодых талантов и технологий в стране.
    — Личное и профессиональное развитие в роли наставника для команд.
    — Получение международного сертификата ментора.

    Рекомендуемая дата регистрации для менторов — 27 января 2025 года. Чтобы стать частью программы, заполните заявку на сайте Technovation.kz.

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