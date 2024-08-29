PROFIT Industry & Energy Day 2024: искусственный интеллект в промышленности – это не безумие, а логичное развитие

Эксперты ежегодной конференции, посвященной цифровизации в промышленности, обсудили, насколько сегодня актуально внедрение ИИ на современных предприятиях.

23 августа в Астане прошла 8-я ежегодная международная конференция PROFIT Industry & Energy Day 2024, посвященная цифровизации и автоматизации промышленности и энергетики Казахстана. Конференция проводится с 2016 года и собирает крупнейшие казахстанские промышленные и энергетические компании, поставщиков оборудования и решений для этой сферы.

В нынешнем году одной из наиболее ярких тем для обсуждений, конечно, стал искусственный интеллект. Что это — хайп или неотъемлемая реальность? Как сегодня обстоят дела с ИИ в казахстанской промышленности? В этих вопросах и пытались разобраться эксперты на PROFIT Industry & Energy Day 2024.

Есть ли смысл говорить об ИИ?

Как отметил Рустем Канафин, руководитель проекта «Тиражирование системы позиционирования персонала и транспорта на рудниках» в Корпорации Казахмыс, искусственный интеллект стремительно ворвался в нашу жизнь, и мы его ощущаем уже повсеместно. Поэтому и промышленность не осталась в стороне, стараясь совершенствоваться и держать руку «на пульсе».

«На сегодняшний день мы реализуем пилотный проект с применением искусственного интеллекта на 67-й шахте. Это система DMMS (digital monitoring management system), использующая данные, которые у нас уже есть — это данные о позиционировании персонала и транспорта. Мы внедрили систему электронного наряд-здания, его исполнения и закрытия, эффективности ведения горных работ. И благодаря этим данным научили нейронную сеть тому, чтобы она выявляла лучших работников, лучшие подразделения и участки горных работ. Искусственный интеллект без влияния человеческого фактора у нас это выявил, мы провели первый чемпионат DMMS на шестьдесят седьмой шахте и наградили наших сотрудников. Также отмечу, что у нас много денег уходит на техобслуживание, на эксплуатацию горно-шахтного оборудования. А благодаря применению искусственного интеллекта мы стремимся управлять оборудованием риск-ориентированно, используя предиктивную аналитику, данные мониторинга, плановые показатели. И за счет этого мы находим „золотую середину“ эффективного ведения производства. Еще один кейс: в рамках охраны труда мы планируем использовать ежегодные данные профосмотра сотрудников и ежедневные показатели кровяного давления, чтобы в будущем за счет искусственного интеллекта выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы. Пилотный проект по медицине мы уже реализуем, но его необходимо дооснащать данными. Также пилотно у нас идет проект по техобслуживанию и ремонту. Но, повторюсь, все зависит от данных. Также надо учитывать, что горнодобывающая отрасль — это сложная среда. Передача данных и их сбор зависят от оборудования, и на сегодня мы параллельно решаем вопросы эффективного обслуживания оборудования, чтобы данные у нас приходили достоверные», — рассказал Рустем Канафин.

А вот Калилалло Байтасов, CIO Elcos, предлагает не обращать внимание на хайп вокруг ИИ, напоминая, что это всего лишь системы аналитики, которые на предприятиях применяются достаточно давно.

«Сейчас эти алгоритмы более совершенны. ИИ может оперативно и красиво отвечать на вопросы. Мы применяем его в видеоаналитике, бизнес-аналитике, делаем такие, скажем, onpremice устройства, которые позволяют организовать систему „черный ящик“ для применения каких-то сценариев и аналитических моделей „на лету“ на конкретном производственном объекте», — говорит спикер.

Лаура Саламат, эксперт в области цифровой трансформации промышленности, поддержала его, отметив, что самое важное — это работы по разработке методологии на предприятиях. А все, что связано с данными, справочниками и т. д., используется предприятиями очень давно.

«Ну и в целом ситуационные центры строятся на предприятиях тоже давно, это не новость. Но это и не искусственный интеллект. Мы должны разграничивать, что такое искусственный интеллект и что такое предиктивная аналитика. Сейчас в большей степени мы говорим о проектах предиктивной аналитики. А проекты именно по искусственному интеллекту на производстве я пока не встречала. Использование ИИ, скорее всего, возможно пока только в операционном плане, но в производстве — еще нет. Да, предиктивная аналитика, существующая на предприятиях в рамках нормализации данных, методологии и так далее — это имеет место быть, и это реально крутые проекты. Даже они не у всех есть — ими могут похвастаться только большие корпорации на территории Казахстана. Промышленности нужно время, чтобы понять, как ИИ будет внедряться на производстве, понять, что вообще такое ИИ. Не для других отраслей, а именно для промышленности. Это совсем иное, нежели то, что мы в целом встречаем и в обиходе используем сегодня», — высказалась Лаура Саламат.

Калилалло Байтасов согласен с Лаурой Саламат — он отмечает, что имеет место определенный маркетинг, связанный с ИИ. Искусственный интеллект в том понимании, какое сейчас подается — это как раз предиктивная аналитика, видео-аналитика и аналитика технологических процессов.

«В принципе, это все уже было, сейчас просто это все продается в новой красивой упаковке. Поэтому, когда говорят про отсутствие человеческого фактора, это меня немножко настораживает. Потому что современный ИИ, и тут я никому Америку не открою, все отрицательные решения воспринимает как результат. Соответственно, если вы не верифицируете данные, если вы не верифицируете деятельность этого искусственного интеллекта, все ошибки, которые были допущены в результате аналитической работы, вы воспринимаете как истину. Поэтому не может быть сверх-революционного развития. Мы шаг за шагом идем к каким-то новым системам машинного обучения, к нейросетям, тем же конвейерным вычислениям. Но в основе всего это лежит обычная математика. На самом деле, это просто правильные алгоритмы поиска информации, систематизации и структурирования. И говорить прямо сейчас о каком-то интеллекте с критическим мышлением и прочими вещами пока рановато», — заявил Калилалло Байтасов.

Жанара Аманжолова, директор Центра компетенций для промышленных компаний MindRevolve-Komek_EDUCATION, продолжила тему ИИ. Она тоже настаивает на том, что сейчас важнее наладить предварительные процессы, нежели «бежать и внедрять» искусственный интеллект.

«Если мы говорим про искусственный интеллект, это же вопрос, связанный с данными, с их сбором и систематизацией, с пониманием и описанием всех процессов и собиранием информации об этих процессах. Если вспомнить прошлый опыт, у нас был успешный кейс на платформе Intellisense (это Кембриджская платформа), на которой мы реализовали кейс, связанный с оптимизацией работы измельчения. У нас были собраны данные в SCADA-системе, которые мы использовали для построения вероятностных моделей с помощью проектной группы. И нам удалось оптимизировать работу мельницы, сократить простои, предсказывать загрузку шаров, не вскрывая мельницу. Экономический эффект от этого кейса был 1,3 млн долларов в год — сокращение простоев мельницы позволило получать дополнительный выход золота, который мы посчитали уже в экономическом выражении. Это был очень хороший кейс, но надо понимать: чтобы этот кейс реализовать, мы собирали данные пять лет. То есть, в 2014 году фабрика была запущена на SCADA-системе, и нам удалось реализовать кейс в 2019 году. Что касается искусственного интеллекта, на сегодня чаще его, все-таки, применяют в процессах автоматизации, корпоративного офиса, HR. То есть, в основном сейчас компании интересуются нейросетями, интересуются, как интегрироваться с искусственным интеллектом и где его можно использовать. Ну, а если вспомнить теорию и модели, то чтобы дойти до какого-то уровня зрелости, нужно пройти первые ступени. Мы еще находимся где-то на третьем уровне из пяти. Когда дойдем до пятого, у нас появятся, например, безоператорные роботы. А сейчас, конечно, все делается с участием людей. Мы находимся на таком этапе, когда у нас идет сбор данных, систематизация. Более того, на наших промышленных предприятиях старое оборудование нужно менять на новое, которое способно собирать эти данные. С этим тоже есть вопросы», — считает Жанара Аманжолова.

А Калилалло Байтасов добавляет, что нужно менять не только оборудование, но и технологические процессы. Классические решения предусматривают человеческий фактор. И для перехода на технологии добычи без людей, как в той же нефтянке, надо идти по пути цифровизации, минимизировать человеческий фактор. Это совсем другой уровень в развитии промышленности.

Казахстанская цифра в промышленности

И вот как раз о цифровизации сейчас стоит самый насущный вопрос — как оценить эффективность цифровых преобразований? Как считать затраты и выгоды от тех или иных решений? Жанара Аманжолова говорит об оценке в соответствии с международными стандартами, включая количественные показатели, качественные и экономические — кейсы оценивают в этих трех срезах, делая итоговые выводы.

Жанара Аманжолова выступила с докладом о тех вызовах, которые сегодня стоят перед промышленными компаниями в вопросах цифровизации, а также существующих решениях. Бизнесу необходимы цифровые инструменты, способные вывести промышленные компании на новый уровень. Низкая эффективность использования цифровых решений и современных инструментов связана с отсутствием цифровых компетенций у сотрудников компаний. Также к препятствующим факторам можно отнести дороговизну решений от вендоров и неэффективность в возврате инвестиций.

«Вообще, эффективность цифровых внедрений оценить очень сложно, если говорить именно о горном переделе. Говоря о повышении показателей по итогам тех или иных проектов, встает вопрос, за счет чего они повысились. Мы сейчас занимаемся сбором и анализом данных. И внедрение цифровых решений с точки зрения эффективности оценить очень сложно», — отмечает Рустем Канафин.

«Преобразования, эффективность, экономика, бюджет и планирование — это одна из болей, мне кажется, каждого предприятия. Ни одна IT-компания, ни один интегратор в своем коммерческом предложении не может дать расчет и „подписаться“ на экономику в рамках продуктов, которые они предлагают к внедрению. Они не „подпишутся“ на те цифры, которые будут вам предлагать», — присоединилась к мнению коллег Лаура Саламат. Она также добавила, что не всегда предприятие по итогу внедрения получает ту экономику, которая рассчитывалась на начальном этапе. Это реальность, в которой все живут сегодня.

Лаура Саламат представила на PROFIT Industry & Energy Day 2024 доклад о цифровизации промышленности и энергетики в РК. Согласно ее данным, наиболее высокий рост цифровизации замечен в металлургии, строительной и пищевой промышленностях, а также машиностроении. Легкая промышленность, химическая и нефтехимическая, фармацевтика, а также производство резиновых и пластмассовых изделий находятся на среднем уровне развития с замедленным ростом. А производство мебели и прочих готовых изделий, табачная, полиграфическая, целлюлозная и деревообрабатывающая промышленности остаются в сегменте консервативного роста с низким уровнем цифровизации.

Кейс об открытии в Казахстане нового химического комплекса представил Игорь Георгиади, генеральный директор «ЕвроХим-Каратау». Он рассказал об уникальном производстве полного цикла и его технологиях цифровизации и автоматизации. Среди них — центры обработки данных уровня TIER III, Единый центр управления (интегрированная система безопасности, система мониторинга объектов и оборудования, видеоаналитика, диспетчеризация), Автоматизированная система расчета материальных балансов и Система усовершенствованного управления химическим комплексом. Кроме того, на предприятии используют систему радиосвязи стандарта DMR, MES-систему управления производственными процессами, автоматические системы мониторинга.

Вообще, эксперты отмечают, что цифровая трансформация предприятий в Казахстане и внедрение цифровых решений в промышленную эксплуатацию до сих пор сопряжены со множеством проблем, среди которых — недоверие к IT-рынку, отсутствие четких стратегий и бизнес-моделей, внутреннее сопротивление (фактор достаточно старый и хорошо известный), а также низкая цифровая культура в целом. Для преодоления этих проблем и для успешной конкуренции на рынке Лаура Саламат советует сформировать общую стратегию, определить оптимальную IT-стратегию и реализовать пилотный проект для эффективного перехода к новой модели управления предприятием.

«Есть разные модели в каждом конкретном кейсе, — делится опытом Жанара Аманжолова. — В каждом конкретном решении существует своя модель расчета, но чаще всего, конечно, это зависит от самого предприятия, от его построенных процессов, людей, их компетенций. Сейчас многие компании уделяют внимание вопросам операционной эффективности. И если применять инструменты операционной эффективности вкупе с кейсами по цифровизации, то можно высчитать определенные эффекты».

Василий Калабин, менеджер корпоративного управления и устойчивого развития KPMG на Кавказе и в Центральной Азии, рассказал о ключевых ESG-рисках и направлении работы для промышленного сектора. Современным предприятиям важно уделять внимание ESG-аспектам, которые представляют собой практики управления вопросами экологической, социальной и управленческой устойчивости компании и являются неотъемлемой частью принятия инвестиционных решений (минимизация потенциальных рисков и увеличение доходности).

Еще один вопрос, который затронули эксперты в рамках обсуждений — что могут предложить рынку IT-дочки промышленных предприятий. У современных предприятий в рамках перехода к цифровизации работают большие IT-отделы с серьезными компетенциями. И вот тут интересно, выступают ли эти IT-отделы в качестве интеграторов на рынке? На западе такой опыт уже был, возможно ли это в рамках Казахстана? Кстати, здесь можно привести пример из отечественного телекома, когда IT-отдел, созданный в Beeline Казахстан для внедрения необходимых им проектов «внутри», вырос в целую компанию, предоставляющую рынку собственные цифровые решения.

Рустем Канафин рассказал, что у Казахмыса нет своей дочерней IT-компании, но есть подрядные организации, с которыми корпорация тесно работает. И проект DMMS, реализованный на 11 предприятиях корпорации Казахмыс, был презентован международным компаниям. На сегодняшний день проект уже реализуется на нескольких предприятиях в РФ. Также пилот стартовал в казахстанской Qarmet, его демонстрировали Главе государства.

Калилалло Байтасов высказал на эту тему свое мнение — задача IT в промышленных компаниях состоит в том, чтобы создавать новые проекты. И если у бизнеса есть технологии и потребность их продавать, то почему «нет»? В рамках выступления на конференции спикер представил свое видение концепции «Интеллектуального месторождения», а также рассказал о проектах, которые реализует Elcos.

«Везде, где я возглавлял IT-службы, я говорил, что мы не должны быть расходным подразделением. Мы должны создавать что-то новое, делать продукт в виде интеллектуальной собственности, — говорит Калилалло Байтасов. — В свое время в Казатомпроме мы получили больше 100 патентов. Сейчас я работаю в компании, которая занимается энергетическими системами. Мы собираем системы резервного электропитания для крупных подстанций, а также интеллектуальные шкафы управления насосным оборудованием. То есть, те проекты, которые я реализовывал, коммерчески-эффективны, и их можно предлагать в качестве готового продукта».

А вот Лаура Саламат высказала некий скепсис касательно вывода отечественных решений, реализованных в промышленности, во внешний рынок: «Рынок у нас маленький. Некоторые предприятия, не говоря уже о дочерних компаниях, не могут похвастаться IT-отделами даже из 5-10 человек. Второе — у нас очень мало примеров, где есть свои IT-дочки, которые работают не только на предприятие, но и берут заказы извне. И третье — вопрос в том, насколько это нужно самому предприятию. В текущих реалиях я не вижу у них таких потребностей. Считаю, сейчас им нужно в первую очередь наращивать свою внутреннюю экспертизу».

Железо и софт

Также на PROFIT Industry & Energy Day 2024 были представлены решения для промышленных компаний.

Николай Королев, директор ТОО «Амперэль», рассказал о малых и контейнерных ЦОДах, подходящих для энергетики и промышленности. Учитывая, что в большинстве случаев на промышленных предприятиях отсутствуют центры обработки данных, их строительство сложное и дорогостоящее, а коммерческие ЦОДы — далеко, решением проблемы может стать Edge Computing (граничные вычисления) и использование ЦОД, подходящих для этого. Среди вариантов, которые может предложить заказчикам «Амперэль» — микро- и мини ЦОД, включая решения в защищенном исполнении, а также ЦОД — контейнер. Эти решения могут быть установлены в любых неподготовленных помещениях и площадках.

Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», рассказал о важности поддержки в актуальном состоянии заряда ИБП, для чего может использоваться оборудование Franklin Electric Grid Solutions, дистрибутором которого на территории Казахстана является LinkMaster. Речь идет о портативном тестере аккумуляторных батарей CELLTRON Advantage Digital, с помощью которого можно провести полную оценку состояния батареи и выгрузить результаты по беспроводной сети в приложение UNITE. Впоследствии эти результаты могут быть использованы для планирования технического обслуживания и составления отчетов о соответствии требованиям. Тестер подходит для измерений свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA), стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов (VLA) и никель-кадмиевых аккумуляторов (Ni-Cd). Причем он способен измерять напряжение на аккумуляторе ниже одного вольта так же хорошо, как сопротивление межэлементных и клеммных соединений.

Семен Одинец, владелец продукта Proteqta, ГК Softline, рассказал о системе промышленной безопасности и представил умную каску Atom 4.0. Каска работает на высокоскоростном процессоре, оснащена интеллектуальным модулем, GPS/ГЛОНАСС и тревожной кнопкой. Она умеет определять температуру и влажность, подключается к базовой станции с радиусом действия до 20 км и платформе позиционирования персонала Proteqta. Кроме того, авторы планируют дооснастить каску взрывозащищенным модулем и модулем для работы в мобильных сетях. В настоящее время проект реализуется на нескольких предприятиях РФ, включая угольный разрез, ТЭЦ, Морской порт и Газпромнефть.

Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов MUK Group, рассказал о возможностях и сценариях применения Microsoft Copilot для Microsoft 365. На конференции много говорилось об искусственном интеллекте, и Copilot как раз является ярким примером того, как предприятия уже сегодня могут интегрировать в свою работу ИИ. Мощные модели ИИ построены на основе GPT-4 и DALL-E 3. При входе в систему с Entra ID бизнесу доступен Copilot с защитой коммерческих данных. Данные чата не сохраняются, никто не может просматривать данные пользователя, также они не используются для обучения модели. Copilot предоставляет актуальные веб-данные со ссылками на каждый ответ, а Copilot для Microsoft 365 создан для доступа к бизнес-контенту и контексту. Кроме того, Copilot в Teams помогает проводить эффективные совещания, экономить время, фиксировать ключевые вопросы и подводить итоги обсуждений, Copilot в Outlook помогает пользователю оставаться в курсе событий в почтовом ящике и создавать эффективные коммуникации за считанные секунды. Также AI-помощник реализован в Word, Excel, PowerPoint и OneNote, облегчая работу в офисных приложениях и повышая эффективность рабочего дня.

Выводы и впечатления

В качестве итога целого дня дискуссий и выступлений экспертов на PROFIT Industry & Energy Day 2024 можно сделать вывод, что казахстанская промышленность не стоит на месте, стараясь внедрять те или иные цифровые решения. Более того, мы уже видим массу успешных кейсов, а значит, к опыту крупных предприятий будут стремиться и более мелкие. Тем более, что интересных решений на рынке масса, а вендоры готовы делиться экспертизой.

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Видеозапись конференции: