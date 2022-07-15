Огромный ассортимент сервисов собственной разработки делает компанию надежным проводником клиента в цифровом мире.

Beeline Казахстан провел открытый демо день, где представил цифровые продукты собственной разработки. Участники узнали о бизнес-практиках и сервисах компании, познакомились с IT-специалистами и владельцами бизнес-стримов. Так, три-четыре раза в год разработчики, продуктологи и менеджеры рассказывают, что им удалось создать и какова удовлетворенность разработанными продуктами у клиентов.

«Зачем нужен демо день? Чтобы показать достижения цифрового оператора. А чем отличается цифровой оператор от классического? В традиционной модели клиентская ценность заключается в звонках и смс-сообщениях. А в нашем случае — это музыка, фильмы и сериалы, игры, финансовые операции и даже денежные кредиты. Огромный ассортимент сервисов собственной разработки делает нас надежным проводником клиента в цифровом мире», — рассказывает Алексей Шаравар, IT-директор Beeline Казахстан.

«За три года мы смогли отойти от концепции „разработка на заказ“. Из маленькой группы разработчиков выросла внушительная команда в 600 человек. А аудитория пользователей всех наших продуктов составляет 7 млн человек. Наша экспертиза позволила нам написать MVP проекта Simply за 6 месяцев. В нем есть, что улучшать, но казахстанские разработчики написали его сами, не купив ни строчки кода у вендоров», — комментирует Алексей Шаравар.

Необанк, музыка и лайфстайл витрина

На демо дне представили приложение Hitter — новое музыкальное приложение, разработанное в Казахстане. Продукт продвигает казахстанскую культуру через развитие музыки и местных исполнителей.

Собственный разработанный продукт Simply — это цифровая карта, которая бесплатно предоставляет премиальность Visa Platinum и полностью цифровой опыт использования: никаких отделений или пластика.

В 2022 году приложение «Мой Beeline» стало лайфстайл-витриной. Игры, финансы, магазин, бесплатные каналы, музыка и другие любимые сервисы клиентов теперь в виде ленты на одном экране. Планируется также реализовать новостной агрегатор и мессенджер. Сейчас приложением пользуется почти 3,3 миллиона человек в месяц, число пользователей стабильно растет.

Экосистема продуктов Beeline Казахстан

«У нас не просто сервисы, которыми пользуется клиент. Мы своими собственными разработками покрыли все „точки касания“ с клиентами. Также мы делимся наработками с рынком и являемся полноценным поставщиком услуг для наших корпоративных клиентов. А еще чтобы стать диджитал снаружи, мы стали диджитал внутри. У нас в компании полностью электронный кадровый документооборот, а рутинные однообразные процессы выполняют роботы», — рассказывает директор по развитию продуктов Beeline Казахстан Салтанат Джанузакова.

Как отметила Салтанат, цифровизация ради цифровизации не работает. Целью создания цифровых продуктов Beeline Казахстан является улучшение жизни клиентов, бизнес-практик корпоративных клиентов и удобство для своих сотрудников.

Какие цифровые сервисы были продемонстрированы?

HR man

Платформа позволила компании уйти от бумажного кадрового документооборота в пользу электронного. У каждого сотрудника есть личный кабинет, где заявления, например, на отпуск, формируются автоматически. Акты работодателя, трудовой договор, приказы о командировках подписываются электронно-цифровой подписью за считанные минуты. Сейчас в компании 98% кадрового документооборота проходит онлайн.

Цифровой рабочий

Для корпоративных клиентов Beeline Казахстан разработал технологическую концепцию подключенных устройств, доступных к мониторингу и управлению ими. «Цифровой рабочий» — это возможность в онлайн-режиме получать показатели температуры, давления, скорости, геолокации, совершенных действий и др. Получая в свое распоряжение новые типы данных, компании открывают новые возможности по обеспечению безопасности сотрудников и управлению бизнесом в целом.

Robee

Робот Robee — виртуальный коллега, который выполняет рутинную, ручную, монотонную работу. Впечатляющая статистика: в компании роботизировали более 300 процессов и получили экономию в 127 тысяч человеко-часов в год. Beeline Казахстан уже внедряет роботов в другие компании в качестве поставщика.

Искусственный интеллект для чат-бота

В компании гордятся тем, как удалось улучшить стандартный чат-бот с помощью искусственного интеллекта. Внедренная фича-классификатор является собственной разработкой Beeline Казахстан. Улучшенный чат-бот работает точнее, быстрее и решает 96% от поступающих запросов.

Beeline Biometrics

Компания строит полностью персонализированный сервис. До внедрения собственного инструмента по биометрии обслуживание в офисах компании занимало в среднем 15 минут. Значительная часть тратилась на верификацию клиента: заполнение вручную заявления, предъявление документов. Созданная модель Beeline Biometrics позволила с помощью сканирования удостоверения или лица идентифицировать клиента в считанные минуты, что позволяет обслужить клиента где угодно. Теперь не надо стоять в долгих очередях к стационарному компьютеру специалиста по сервису в офисе. Команда Beeline находится в магазинах электроники возле «островов» с телефонами, а во время пандемии выходила обслуживать абонентов в единственные открытые точки — аптеки. Если абонент уже сдал биометрические данные, то он может обратиться за сервисом даже без документов.

Планы на будущее

IT-директор компании Алексей Шаравар поделился мнением о перспективах казахстанских разработчиков на международных рынках:

«Beeline Казахстан — это не только локальная компания, развивающая местные таланты. Мы часть группы компаний VEON со штаб-квартирой в Амстердаме и операторами в других странах. Это значит, что цифровые продукты казахстанских разработчиков могут через нас быть экспортированы на другие рынки, и мы активно работаем над этим сейчас».