Хайрил Монг Абдулла, VEON: Казахстан не уступает США, Европе и Японии

Глава Veon Ventures о локальных диджитал-продуктах.

Как оценивают казахстанский рынок телекоммуникаций зарубежные инвесторы? Могут ли отечественные разработчики соперничать с западными специалистами? Способны ли казахстанские IT-продукты завоевать мировой рынок? Об этом и многом другом мы поговорили с главой венчурного направления компании VEON Мохаммадом Хайрилом Абдуллой.



СЕО VEON Ventures Хайрил Монг Абдулла

— Хайрил, расскажите, что привело вас в Казахстан?

— Я здесь по двум причинам. Во-первых, у меня рабочая поездка по странам нашего присутствия: Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Бангладеш. Как новый генеральный директор VEON Ventures, я хочу больше узнать об особенностях локальных рынков.

Во-вторых (и это главная причина), коллеги много рассказывали о впечатляющих успехах in-house команды разработчиков Beeline. И я захотел познакомиться лично. Составить свое представление о казахстанской команде. Своими глазами увидеть блестящие результаты того, что уже сделано, и подумать, какую еще пользу эти разработки могут принести для всего VEON.

Я считаю, реальную картину о текущем положении дел не получить, сидя в кабинете или на заседаниях совета директоров — нужно идти «в поле».

— Знакомы ли вы с рынком разработчиков в СНГ?

— Да, у меня есть опыт работы с этим рынком. Когда я был главным исполнительным директором в Axiata Digital, мы активно сотрудничали со странами СНГ, так как считали локальных разработчиков перспективными.

Сегодня Казахстан в моем личном рейтинге занимает первое место. На мой взгляд, эту страну часто недооценивают. Например, на быстро развивающихся рынках Юго-Восточной Азии (в Индонезии, Малайзии, Сингапуре) остро не хватает IT-специалистов. Там все еще по инерции работают со специалистами из Беларуси, Украины, Польши. При этом об экспертах из Казахстана практически не слышали, хотя стоит обратить на них внимание. Я намерен помочь VEON показать миру Казахстан и, в частности, Beeline как лидера в области цифровых технологий.



Хайрил Монг Абдулла и Алексей Шаравар

— На ваш взгляд, казахстанские IT-специалисты конкурентны на мировом рынке?

— Несомненно. Как правило, потенциальные клиенты ищут партнеров по трем критериям: стоимость, качество и время выхода продукции на рынок. Судя по тому, что я успел увидеть, скажу, что Казахстан закрывает эти запросы успешно.

По сравнению с более зрелыми рынками, такими как Индия, у вашей страны несомненное преимущество в стоимости. Кроме того, казахстанские цифровые продукты — высокого качества. И, наконец, здесь живут талантливые разработчики, которые в сжатые сроки выполняли и выполняют проекты крупных корпораций, таких как Beeline. Три из трех!

Хотя, на мой взгляд, достаточно самого факта, что специалисты работают с глобальным цифровым оператором Beeline. Если они смогли сделать хороший продукт для такой крупной корпорации, то смогут для кого угодно. Такая работа дает казахстанским IT-специалистам большой кредит доверия.

— У вас была возможность познакомиться с нашей продукцией. Какое впечатление у вас сложилось? Это правда, что VEON хочет внедрить некоторые наши продукты на других рынках?

— Начну отвечать с конца. Да, это правда. Как я говорил, мы наслышаны о передовых разработках специалистов Beeline в Казахстане. Меня особенно впечатлили внутренние системы Trade management и приложение Smart agent — продукт для сотрудников, которые лично обслуживают клиентов. Я уже четко представляю, как наши цифровые операторы на других рынках будут применять их, и какие новые возможности это перед ними откроет.

В области взаимодействия с клиентами пальму первенства однозначно можно отдать приложению «Мой Beeline». Да, подобные приложения самообслуживания есть и у других компаний, но Beeline Казахстан вывел этот продукт на принципиально новый уровень, создав настоящий суперапп. Меня это зацепило, я хочу внедрить достижения Beeline Казахстан на других рынках и привлечь внешних инвесторов, чтобы развивать его дальше.

В общем, на второй вопрос я уверенно отвечаю «да». И я думаю, вы знаете ответ на первый вопрос. То, что я увидел в Казахстане, меня впечатлило. Думаю, что некоторые местные продукты могут соперничать с аналогами из США, Европы, Китая и Японии.

Мой вывод: Beeline уже обладает сильной базой, но наша цифровая трансформация только начинается. Меня вдохновляет сама возможность внести свою лепту в будущее этой потрясающей компании, рынка и страны.



Хайрил Абдулла и команда приложения «Мой Beeline»

— А как VEON относится к суперприложениям? Может ли телеком раскрыть их потенциал?

— Цель VEON — стать глобальным цифровым оператором, и это отражено в нашей стратегии. Она объединяет группу компаний и направляет их усилия на то, чтобы дать заказчикам лучшие сервисы. Особый приоритет — развитие суперприложений, представляющих собой целые экосистемы услуг. И как цифровой оператор мы активно ищем возможности для реализации таких идей на всех наших рынках присутствия.

В Казахстане сегмент суперприложений еще на стадии формирования, и явного лидера здесь пока нет. Сегодня утром я был приятно удивлен, узнав, что общее количество ежемесячных активных пользователей Beeline составляет более трех миллионов человек. Это впечатляющий показатель! Если принять во внимание, что 50% от этого числа — пользователи нетелекоммуникационных услуг, то Beeline Казахстан уже можно назвать цифровым оператором, а «Мой Beeline» — суперприложением. Поэтому мы полагаем, что Казахстан находится в отличной стартовой позиции и является идеальной страной для дальнейшего развития нашей цифровой стратегии.

— Сегодня есть множество клиентских приложений. Какие услуги, по вашему мнению, лучше других способны удержать клиентов?

— Особенность телекоммуникационных компаний — обширные клиентские базы. Но чтобы сохранить своих клиентов, нужно постоянно расширять спектр услуг, которые сделают жизнь проще, безопаснее и экономичнее. Для этого важно понимать, что пользователь делает каждый день, с утра и до самой ночи. Может быть, перед работой он читает газету, а потом завтракает. Занимается ли он спортом после окончания рабочего дня? Или сразу отправляется домой и ужинает. Смотрит ли он фильмы перед сном?

Однако более наглядны события, которые отходят от привычного сценария: например, пользователь заболевает. В этом случае он обращается к телекоммуникационным технологиям, чтобы вызвать врача, получить рецепт и заказать доставку нужных лекарств. При этом мы должны убедиться, что наши услуги позволяют сделать все, что нужно пользователю, и так, как это нужно ему.

Компаниям важно учитывать малейшие нюансы повседневной жизни пользователей. Что возможно предпринять, чтобы сделать ее более яркой? Как решить их проблемы и позаботиться об их безопасности?

— Насколько Beeline изменился после решения трансформироваться в цифрового оператора? Как VEON оценивает прогресс Beeline Казахстан в этом отношении?

— Один из показателей прогресса в трансформации — коэффициент muptiplay penetration. Это количество клиентов, использующих не только звонки и SMS, но и другие цифровые сервисы. В Казахстане эта цифра постоянно растет. В долгосрочных планах число клиентов, использующих больше одного сервиса, составит 60-70%. Тогда мы станем основным поставщиком цифровых услуг для наших пользователей.

Я, однозначно, доволен результатами, которые показывает Beeline Казахстан. Но хочу еще раз подчеркнуть: мы только начинаем нашу трансформацию. У VEON есть надежная база, и я верю, что все рынки группы, в том числе Казахстан, продолжат реализацию стратегии цифрового оператора.