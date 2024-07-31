Нацбанк РК: платежные карты, итоги 1 полугодия 2024

В обращении находится 78,1 млн платежных карт.

По состоянию на 1 июля 2024 года эмиссию платежных карт осуществляли 18 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карты локальных систем: локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

В обращении находится 78,1 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные, их доля составляет 80%, доля кредитных карт — 15,9%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 4,1%.

В июне 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 16,5 трлн тенге, количество — 1,1 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 15,4% (1,1 млрд операций), объем вырос на 20,1% (14,3 трлн тенге). Держателями платежных карт проведено 20,9 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,2 трлн. тенге. Наблюдается увеличение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с июнем 2023 года на 1,7%, увеличение объема операций — на 12,4%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,1% от общего количестве операций и 90,9% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (18,8% и 8,8% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,3% и 85,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).