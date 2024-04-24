Кселл: итоги 2023 года

Оператор отчитался о финансовых и операционных показателях за четвертый квартал и 12 месяцев 2023 года.

Глава оператора Асхат Узбеков на «Дне эмитента» сообщил, что 2023 год компания закрыла с достаточно оптимистичными показателями. В частности, общий объем выручки АО «Кселл» за 12 месяцев прошлого года составил 227,5 млрд тенге, показав рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 2,83%. Сервисная выручка увеличилась почти на 10% до более чем 190 млрд тенге. Чистая прибыль составила около 33 миллиардов тенге, что меньше показателя 2022 года на 7,5 млрд тенге. Это в Кселл связывают с существенным ростом капитальных затрат на развитие и модернизацию сети, а также инвестициями в развертывание технологии 5G. Напомним, что в целом телеком-рынок в Казахстане за 2023 год вырос на 11% и составил более 1,2 трлн тенге.

Доход от услуг голосовой связи и передачи данных вырос на 7,4% до 179,16 млрд тенге. Доход от реализации мобильных устройств увеличился на 18,2% до 11,14 млрд тенге.

Чистая выручка, 2023 г

IV квартал — 62,18 млрд тг (рост на 12,98%)

Выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг

2012 год — 182,004 млрд тг

2013 год — 187,599 млрд тг

2014 год — 187,581 млрд тг

2015 год — 168,424 млрд тг

2016 год — 147,037 млрд тг

2017 год — 147,229 млрд тг

2018 год — 149,7 млрд тг

2019 год — 156,65 млрд тг

2020 год — 174,684 млрд тг

2021 год — 196,189 млрд тг

2022 год — 221,2 млрд тг

2023 год — 227,49 млрд тг

«В целом считаю, что у Кселл достаточно прочная позиция на рынке, относительно низкий уровень левериджа и хорошая генерация денежных потоков. А что касается IV квартала, то мы сохранили положительную динамику развития наших операционных и финансовых показателей. Рост выручки за последние три месяца 2023 года составил 12,98%. Показатель FCF составил 6,6 млрд тенге», — сообщил главный финансовый директор АО «Кселл» Дамир Муллашев.

Показатель EBITDA без учета единовременных затрат за 2023 год вырос на 4,6%, а рентабельность по EBITDA составила 41,8%.

EBITDA, 2023 г

IV квартал — 29,92 млрд тг (рост на 34,7%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг

2012 год — 101,426 млрд тг

2013 год — 104,727 млрд тг

2014 год — 105,3 млрд тг

2015 год — 81,787 млрд тг

2016 год — 57,989 млрд тг

2017 год — 57,321 млрд тг

2018 год — 50,943 млрд тг

2019 год — 63,5 млрд тг

2020 год — 72,147 млрд тг

2021 год — 82,340 млрд тг

2022 год — 90,848 млрд тг

2023 год — 95,026 млрд тг

«Прошлый год для компании стал своеобразным трамплином в развертывании сети 5G. В течение 2023 года мы активно наращивали темпы инсталляции базовых станций по новой технологии, доведя общее количество станций к декабрю до 480 штук в 17 городах страны. Причем во многих городах мы опередили свои лицензионные обязательства по количеству базовых станций. Это позволило нам обеспечить всеми современными телекоммуникационными услугами и цифровыми сервисами на базе 5G до полумиллиона казахстанцев. Вместе с тем мы не забывали и про предыдущую технологию LTE, активно модернизируя и устанавливая все больше базовых станций 4G как в городах, так и в селах для обеспечения казахстанцев всеми телеком-услугами вне зависимости от географии и места проживания», — отметил председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков.

Что касается сельской местности, то в прошлом году компанией запущено 368 базовых станций 4G для обеспечения сельчан качественными услугами мобильной связи и интернета. Часть из них было инсталлировано в рамках государственной программы «250+», а часть — по своей программе развития сети на 2023–2024 годы. Кроме того, в прошлом году Кселл активно развивал так называемые Private LTE, построив замкнутую сеть для ряда предприятий-гигантов, в основном горнорудного сектора. В кооперации с МВД реализован проект «Цифровой полицейский» на республиканском уровне, а также запущен новый проект на базе технологии 5G — домашний интернет «Kcell Auleti», который еще на стадии предзаказа получил более 2 тысяч заявок от потенциальных абонентов.

Абонентская база оператора незначительно снизилась. По итогам отчетного периода она составила 7,792 млн пользователей.

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2016 год — 9,986 млн

2017 год — 10,009 млн

2018 год — 8,969 млн

2019 год — 8,275 млн

2020 год — 8,055 млн

2021 год — 7,961 млн

2022 год — 7,986 млн

2023 год — 7,792 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) по итогам IV квартала вырос на 4,8% (191,9 минут), а по итогам 2023 года — снизился на 0,15%.

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

2017 год — 226 минут

2018 год — 218 минут

2019 год — 228 минут

2020 год — 230 минут

2021 год — 210 минут

2022 год — 192 минуты

2023 год — 191,7 минут

ARPU (средняя выручка на одного пользователя выросла на 16,07% (1957 тг.) по итогам IV квартала, а по итогам года — на 12,37%.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг

2014 год — 1135 тг

2015 год — 1206 тг

2016 год — 1156 тг

2017 год — 1149 тг

2018 год — 1150 тг

2019 год — 1334 тг

2020 год — 1457 тг

2021 год — 1614 тг

2022 год — 1649 тг

2023 год — 1853 тг

Трафик данных за IV квартал 2023 года вырос на 5,76%, составив 202 петабайт. По итогам 2023 года рост составил 9,3% (798 Пб). Средний объем трафика данных на пользователя в IV квартале достиг 14,3 Гб (рост на 4,4%). По итогам всего года рост составил 8,5%. Доля 4G/5G смартфонов в сети оператора от общего количества абонентов достигло 80,8% (рост на 2,3 п. п. относительно 2022 года), а проникновение 5G устройств составило 18,3%.

Капитальные расходы (CAPEX) по итогам года выросли до 176,9 млрд тенге, соотношение CAPEX к выручке составило 77,8%.

CAPEX, в годовом выражении

2017 год — 21,64 млрд тенге

2018 год — 19,24 млрд тенге

2019 год — 19,24 млрд тенге

2021 год — 38,052 млрд тенге

2022 год — 41,621 млрд тенге

2023 год — 176,9 млрд тенге

В текущем году компания намерена продолжить инвестировать в развитие и модернизацию сети, в том числе строительство 5G для увеличения качественных характеристик, оказываемых телеком-услуг и цифровых сервисов.