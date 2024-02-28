Багдат Мусин посетил Астрофизический Институт в Алматы

Институт был основан в 1941 году.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин посетил Астрофизический Институт имени В. Г. Фесенкова в городе Алматы, который является ведущей научной организацией по фундаментальным и прикладным исследованиям в области астрономии и астрофизики в Казахстане. Научная деятельность института включает астрономические наблюдения, теоретические исследования и компьютерные моделирования в астрофизике на вычислительных средствах. Здесь большим подспорьем для института будет новый мощнейший суперкомпьютер, создаваемый в этом году МЦРИАП.

Институтом создана система космической осведомленности в Казахстане, национальная Виртуальная Обсерватория на базе роботизированных телескопов, технологий Big Data и высокопроизводительных вычислительных систем, а также астрономический исследовательский хаб (Астрохаб) с использованием казахстанских и международных оптических инструментов и инновационных технологий — создается астрономическая экосистема.

Институт принят в члены Международного альянса виртуальных обсерваторий (ivoa.net) и Международную сеть астероидной опасности (www.iawn.net). У института активно развиваются международные научные связи и подписан ряд соглашений с такими странами, как Польша, Франция, Россия.

«Развитие астрофизики и астротуризма тоже одно из важных направлений института, прежде всего, для популяризации космической науки в Казахстане. Я дал поручение дальше развивать Ассы-Тургеньскую обсерваторию по привлечению туристов совместно с акиматом Алматинской области», — отметил Багдат Мусин.

Проекты института очень важны и перспективны для космической отрасли страны. Один из ярких проектов — проект окололунного телескопа с СП «Galam». Таким образом, за три года многое изменилось в работе института в положительном направлении.