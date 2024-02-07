Токаев: в Казахстане создадут свой суперкомпьютер

Цифровые технологии и искусственный интеллект — о чем говорил Президент на расширенном заседании правительства.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что на заседании будут подведены итоги ушедшего года и обозначены актуальные задачи на ближайшую перспективу. Он подчеркнул, что правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение развития экономики.

Президент подчеркнул крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта.

«По итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года показатель не превышал и 50%. Всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики — пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли по опыту Сингапура. Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет», — сказал Токаев.

Он отметил, что по оценкам экспертов к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будет пользоваться уже более 80% предприятий в мире. Поэтому развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в Казахстане. Но для этого необходимо создать базовую институциональную среду, обеспечить доступ к данным, а также гарантировать их безопасность, конфиденциальность и качество.

«Для создания передовых моделей искусственного интеллекта следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению больших данных», — сказал Касым-Жомарт Токаев.