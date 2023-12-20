В Астане до конца года откроется еще 4 магазина MyMart

Какие ИТ-решения и кассовый софт предлагает METRO своим франчайзи?

MyMart — сеть магазинов в формате «у дома», франчайзинговая программа компании METRO в Казахстане. В Алматы и Астане успешно работает уже 46 магазинов MyMart, развитием сети занимаются несколько партнеров франшизы.

Предлагая предпринимателям готовую бизнес-модель, METRO обеспечивает своих франчайзи пакетом всесторонней поддержки. В том числе — комплексным ИТ-решением для обеспечения процессов розничной сети. Среди прочего оно включает в себя торгово-кассовое оборудование и программное обеспечение. C запуском магазинов MyMart в Астане в декабре 2023 года METRO окончательно закрепила набор рекомендованных систем, которые позволяют быстро запустить торговую точку и гарантируют стабильную поддержку продаж.

Работами по установке оборудования, внедрением ПО и дальнейшей поддержкой ИТ-решений занимается компания ПРОСИСТЕМЫ. METRO помогает с предоставлением нового IT-оборудования — кассовым (MyMart оборудуются сенсорными кассами), принтерами, весами. Онлайн-фискализацию при продажах обеспечивает «Программный фискализатор 3.0.1». Для учетных и торговых процессов предлагается решение 1С. В качестве кассового ПО ритейлер выбрал Set Retail.

«Я познакомился с франшизой MyMart в 2018 году, мне понравилась концепция магазинов, и наши специалисты с интересом приступили к комплексному сопровождению ИТ-системы. С тех пор мы с MyMart прошли большой путь неудач и успехов, и благодаря этому сформировали основу стабильной ИТ-инфраструктуры для качественного развития сети», — подчеркнул генеральный директор ТОО ПРОСИСТЕМЫ Антон Славиковский.

Первые годы магазины MyMart открывались на другом кассовом софте, но в 2021 году с началом активного развития сети было принято решение в качестве стандарта кассового ПО остановиться на Set Retail. Это позволило сократить количество технических сбоев и свести к минимуму остановки магазинов. Значительно снизились время и трудозатраты на ИТ-поддержку магазинов — за счет возможности централизованного обновления системы, широкой готовой функциональности и стабильности, подтвержденной другими проектами. Set Retail работает почти на 2000 касс в магазинах Казахстана — как в крупном сетевом ритейле (SMALL, A-Store, Toimart, Анвар), так и в растущих сетях. В системе есть все для работы с Kaspi и Halyk Bank, для подключения практически любых внешних сервисов и систем. Set Retail управляет всеми видами касс, включая кассы самообслуживания.

«Выбирая софт и оборудование из списка рекомендаций METRO, партнеры франшизы не только приобретают их на особых выгодных условиях, но и получают быстрое внедрение под ключ. Решения надежные, позволяют не тратить время на базовые ИТ-задачи, а сосредоточиться сразу на вопросах развития бизнеса и получении прибыли. Желаем новым магазинам MyMart отличных продаж и лояльных покупателей!», — прокомментировала Роза Мухаметкаирова, менеджер отдела франшизы METRO.

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