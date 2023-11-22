Ввести ответственность за неправомерное истребование справок хочет Минцифры

Об этом заявил глава министерства Багдат Мусин, выступая на заседании правительства.

Мусин озвучил, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Работодатели и школы продолжают их требовать, передает Kazpravda.kz.

«Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки», — заявил Мусин, обращаясь к премьер-министру Алихану Смаилову.

Так, ежегодно более 106 тысяч студентов тратили около двух недель на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат.