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Ввести ответственность за неправомерное истребование справок хочет Минцифры

Об этом заявил глава министерства Багдат Мусин, выступая на заседании правительства.

22 ноября 2023 17:25, Profit.kz
Рубрики: Общество

Мусин озвучил, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Работодатели и школы продолжают их требовать, передает Kazpravda.kz.

«Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки», — заявил Мусин, обращаясь к премьер-министру Алихану Смаилову.

Так, ежегодно более 106 тысяч студентов тратили около двух недель на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат.

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